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Белый дом анонсировал скорое решение по новым санкциям против России
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Белый дом анонсировал скорое решение по новым санкциям против России 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: "Новая пресса"
15 апреля постпред Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что уже сегодня будет объявлено об очередных антироссийских ограничениях. По её словам, они коснутся компаний, связанных с Башаром Асадом и сирийской химической программой.
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