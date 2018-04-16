Ещё
Сотрудник охранного агентства взыскал 143 тыс. рублей с работодателя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудник охранного агентства взыскал 143 тыс. рублей с работодателя 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Директор охранного агентства задолжал своему подчиненному заработную плату в размере более 143 тысяч рублей. Пострадавший обратился в Преображенский районный отдел судебных приставов для разъяснения ситуации. Как результат — исполнительный документ о взыскании с организации задолженности в конце февраля 2018 года поступил для принудительного исполнения.
Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и уведомил руководителя организации — должника. При выходе в адрес охранного агентства судебный пристав-исполнитель предупредил генерального директора об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ, которая предусматривает ответственность за злостное неисполнение решение суда.
Злостное неисполнение представителем коммерческой или иной организации вступивших в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению — наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Исполнительные действия оказали должное воздействие. После визита судебного пристава-исполнителя генеральным директором заработная платы была выплачена в полном объеме. Судебное решение исполнено, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, информирует УФССП по Москве.
Вестник района Гагаринский: последние новости
18 апреля пройдет "Ярмарка вакансий" Городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» проходит у стен Музея Победы Врач проведет мастер-класс в институте педиатрии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии251
Трамп предъявил России новое обвинение356
МИД предупредил россиян об угрозе32
Ответ США признали губительным для россиян152
Кремль призвал россиян не играть в прятки522
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение