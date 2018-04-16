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В столице Адыгеи проверили качество питьевой воды
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В столице Адыгеи проверили качество питьевой воды 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
По сообщениям СМИ о жалобах жителей Майкопа на ухудшение качества водопроводной воды прокуратура Адыгеи направила требование о проведении внеплановой проверки соблюдения требований закона в связи с ухудшением качества водопроводной воды в городе.
«Управлением установлено, что МУП «Майкопводоканал» муниципального образования «Город Майкоп» в нарушение Федерального закона Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН не обеспечена подача безвредной по химическому составу (превышено содержание железа), имеющей благоприятные органолептические свойства (превышение мутности) питьевой воды населению г. Майкопа», рассказали в Прокуратуре по Адыгее.
Органом контроля юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Административный материал в отношении предприятия по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации) направлен в мировой суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время МУП «Майкопводоканал» принимаются меры к устранению нарушений требований федерального законодательства.
Рассмотрение административного производства, предписания органа контроля и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры республики.
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