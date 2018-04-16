В столице Адыгеи проверили качество питьевой воды

По сообщениям СМИ о жалобах жителей Майкопа на ухудшение качества водопроводной воды прокуратура Адыгеи направила требование о проведении внеплановой проверки соблюдения требований закона в связи с ухудшением качества водопроводной воды в городе.

«Управлением установлено, что МУП «Майкопводоканал» муниципального образования «Город Майкоп» в нарушение Федерального закона Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН не обеспечена подача безвредной по химическому составу (превышено содержание железа), имеющей благоприятные органолептические свойства (превышение мутности) питьевой воды населению г. Майкопа», рассказали в Прокуратуре по Адыгее.

Органом контроля юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Административный материал в отношении предприятия по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации) направлен в мировой суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время МУП «Майкопводоканал» принимаются меры к устранению нарушений требований федерального законодательства.

Рассмотрение административного производства, предписания органа контроля и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры республики.