Технологию защиты животноводческих предприятий от болезней создадут в Тюменской области

ТЮМЕНЬ , 16 апреля. Новую технологию защиты животноводческих предприятий и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) от болезней, в том числе от нодулярного дерматита и ящура, разработают в Тюменской области . Реализация проекта одобрена членами научно-технического совета при региональном департаменте агропромышленного комплекса, сообщили в понедельник в пресс-службе департамента.

"Тюменские ученые выступили с предложениями реализовать на территории региона разработку перспективной схемы размещения и специализации сельскохозяйственного производства, разработку технологии защиты животноводческих предприятий и ЛПХ от нодулярного дерматита и ящура и проект интенсификации производства говядины. Члены совета рекомендовали доработать проекты и придать им прикладной характер, и после доработки в части экономической эффективности три проекта одобрены к реализации", — говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в департаменте, научно-исследовательские проекты были представлены сотрудниками Государственного аграрного университета (ГАУ) Северного Зауралья, который расположен в Тюмени.

"На первом этапе мы оказываем нашим ученым содействие в ранее сформированных разработках. Вместе с тем необходимо не просто двигаться в ногу со временем, а на опережение. Нам необходимы передовые технологические решения, и мы будем внедрять и поддерживать именно такие научные работы. И если таковых не найдется у нас, то мы будем выходить за пределы региона", — отметил на совете заместитель губернатора региона, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов

В пресс-службе пояснили, что с учетом внесенных изменений на основе природно-климатических, географических, статистических факторов в области должны появиться четкие рекомендации, которые позволили бы понимать, какое конкретное сельскохозяйственное производство будет наиболее результативным на той или иной площади.

"Также ученые начнут работу над выведением оптимального варианта межпородного скрещивания крупного рогатого скота, который бы был наиболее экономически выгоден для выращивания. Был рассмотрен и проект по биологической безопасности животноводства: здесь ученым дали дополнительные рекомендации, а именно включить в исследования работу по изучению свойств имеющихся профилактических препаратов для увеличения срока их действия и поработать над методами лечения уже заболевших животных", — отметили в департаменте.