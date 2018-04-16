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Оценили запасы. На Отдаленной группе месторождений закончили сейсморазведку
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Оценили запасы. На Отдаленной группе месторождений закончили сейсморазведку 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» завершила масштабную программу сейсморазведки на Отдаленной группе месторождений. Воргенский лицензионный участок стал завершающим её объектом. Общий объем покрытия сейсмическими исследованиями 3D в пределах перспективных площадей Пуровского и Красноселькупского районов с 2011 по 2018 годы составил 2203 квадратных километра.
Полученные данные геологоразведки лягут в основу единой сейсмогеологической модели южного кластера Отдаленной группы месторождений, которая уже объединила более 12 перспективных ловушек различной величины с суммарным ресурсным потенциалом более 18 млн тонн. Подобный подход позволяет, сократив до минимума экологические риски и геологические неопределенности, обеспечить наиболее полное и рациональное освоение имеющихся запасов, — сообщает управление корпоративных коммуникаций АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
«Предприятие находится в процессе выработки целого ряда инновационных решений, позволяющих с высокой рентабельностью разрабатывать сложные залежи с запасами до 2 млн тонн нефти. Общее количество подобных «малых» объектов на территории южной и юго-восточной части Ямала весьма велико, и их ресурсный потенциал еще предстоит оценить», — отметил генеральный директор компании Александр Шушаков.
К Отдаленной группе месторождений, которые осваивает «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», относятся Холмистое, Чатылькинское, Воргенское, Равнинное месторождения, Западно-Чатылькинский и Южно-Удмуртские лицензионные участки. Их особенность в том, что это автономные месторождения, к ним нет проезда автомобильным транспортом в летний период, только воздушное сообщение вертолетом.
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