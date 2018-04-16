Ещё
Голодец надеется на развитие культурных связей России с другими странами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голодец надеется на развитие культурных связей России с другими странами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец выразила надежду, что культурные контакты России с другими странами в дальнейшем будут только развиваться.
Она отметила, что в последние годы на гастроли за границу ездит множество российских артистов. «Нашим коллективам рукоплещут все страны. Я очень надеюсь, что эта дружба и эти взаимоотношения в будущем будут нарастать и прирастать», — сказала Голодец на итоговом заседании коллегии в Минкультуры в понедельник.
Она отметила, что российские культурные учреждения успешно сотрудничают практически со всеми странами мира. «Это говорит о нашем преимуществе, о нашем высочайшем профессионализме в сфере культуры», — добавила вице-премьер.
РИА Новости: последние новости
Алюминий подорожал до максимума за 6,5 года из-за санкций против "Русала" Мэй ушла от ответа на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии Впервые за 100 лет на крейсере "Аврора" отслужена Божественная литургия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии251
Трамп предъявил России новое обвинение356
МИД предупредил россиян об угрозе32
Ответ США признали губительным для россиян152
Кремль призвал россиян не играть в прятки522
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение