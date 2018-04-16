Голодец надеется на развитие культурных связей России с другими странами

Она отметила, что в последние годы на гастроли за границу ездит множество российских артистов. «Нашим коллективам рукоплещут все страны. Я очень надеюсь, что эта дружба и эти взаимоотношения в будущем будут нарастать и прирастать», — сказала Голодец на итоговом заседании коллегии в Минкультуры в понедельник.

Она отметила, что российские культурные учреждения успешно сотрудничают практически со всеми странами мира. «Это говорит о нашем преимуществе, о нашем высочайшем профессионализме в сфере культуры», — добавила вице-премьер.