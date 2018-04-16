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На Родионовской отметят День биоразнообразия
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На Родионовской отметят День биоразнообразия 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Во вторник, 17 апреля, в экологическом классе на Родионовской улице состоится занятие кружка «Юные натуралисты», посвященное Дню биоразнообразия.
— Посетив кружок, вы сделаете интересные открытия; узнаете много нового о природе Северо-Западного административного округа Москвы. Тема занятия: «День биоразнообразия»: вы сможете узнать, какие отличия имеет флора и фауна различных уголков нашей планеты, — пояснили в пресс-службе Моприроды.
Занятие кружка «Юные натуралисты» начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)
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