На Родионовской отметят День биоразнообразия

Во вторник, 17 апреля, в экологическом классе на Родионовской улице состоится занятие кружка «Юные натуралисты», посвященное Дню биоразнообразия.

— Посетив кружок, вы сделаете интересные открытия; узнаете много нового о природе Северо-Западного административного округа Москвы . Тема занятия: «День биоразнообразия»: вы сможете узнать, какие отличия имеет флора и фауна различных уголков нашей планеты, — пояснили в пресс-службе Моприроды.

Занятие кружка «Юные натуралисты» начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)