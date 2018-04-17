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В Подмосковье создадут реестр проблемных автомоек
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В Подмосковье создадут реестр проблемных автомоек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Реестр проблемных автомоек Подмосковья будет составлен по итогам мониторинга, говорится в сообщении Мособлдумы.
"В Московской области будет проведен мониторинг деятельности автомоек. По итогам будет составлен реестр проблемных объектов", — сообщается в пресс-релизе регионального парламента. В нем уточняется, что предложение прозвучало на заседании комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию, на котором обсуждалось негативное воздействие на окружающую среду пунктов для мойки автотранспорта.
Специальные комиссии, созданные в ряде подмосковных муниципалитетов, во время ревизий проверят правильность установки очистных сооружений и прохождение согласований при открытии автомоечных комплексов в регионе.
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