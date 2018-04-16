В Подмосковье проведут мониторинг деятельности автомоек

Специалисты проверят соответствие деятельности автомоек на территории Подмосковья действующим пожарным, экологическим, санитарным и архитектурным нормам, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию в понедельник провел заседание на тему: «Негативное воздействие на окружающую среду в результате эксплуатации пунктов для мойки автотранспорта». Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил комитету провести проверку законности работы автомоек на территории Московской области.

«Для того чтобы открыть автомойку, необходимо подготовить пакет разрешительных документов. Разрешение от органов местного самоуправления, проект автомойки должен соответствовать действующим пожарным, экологическим, санитарным и архитектурным нормам. Если хотя бы одно заключение будет отсутствовать, то проект автомойки считается неутвержденным», — отметила председатель думского комитета Алла Полякова

По ее словам, кроме проекта необходимо оформить разрешительные документы на пользование земельным участком и договор на подключение к электрическим, водопроводным сетям, на вывоз отходов.

Она добавила, что необходимо изучить действующее законодательство в данной сфере, а также провести мониторинг автомоек в ряде муниципалитетов с привлечением депутатов Мособлдумы и посмотреть, как работают эти объекты.

«Нужно посмотреть, какое соотношение капитальных строений и некапитальных, как они оформлены. И по итогам создать реестр наиболее проблемных объектов», — сказала депутат.

Член Общественной палаты Московской области, заместитель председателя комиссии по открытости власти и общественному контролю Андрей Губанов отметил, что в Московской области началось массовое оборудование автомоечных комплексов самообслуживания.

«Мы озадачились вопросом, насколько правильно предприниматели производят установку очистных сооружений, проходят ли они вообще какие-либо согласования. Нужно задуматься о ревизии всех автомоечных комплексов в регионе с целью понять, как они были построены, куда сливается вода», — сказал Губанов.