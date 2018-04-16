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Мониторинг деятельности автомоек проведут в Подмосковье
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Мониторинг деятельности автомоек проведут в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провел заседание на тему «Негативное воздействие на окружающую среду в результате эксплуатации пунктов для мойки автотранспорта».
Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил комитету провести проверку законности работы автомоек на территории Московской области.
Чтобы открыть автомойку, необходимо подготовить пакет разрешительных документов. Разрешение от органов местного самоуправления, проект автомойки должен соответствовать действующим пожарным, экологическим, санитарным и архитектурным нормам. Если хотя бы одно заключение будет отсутствовать, то проект автомойки считается неутвержденным. Кроме проекта необходимо оформить разрешительные документы на пользование земельным участком и договор на подключение к электрическим, водопроводным сетям, на вывоз отходов
Алла Полякова, председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию.
Член Общественной палаты Московской области, заместитель председателя Комиссии по открытости власти и общественному контролю Андрей Губанов отметил, что в Московской области началось массовое оборудование автомоечных комплексов самообслуживания.
Мы озадачились вопросом, насколько правильно предприниматели производят установку очистных сооружений, проходят ли они вообще
какие-либо
согласования. Нужно задуматься о ревизии всех автомоечных комплексов в регионе, с целью понять, как они были построены, куда сливается вода
— Алла Полякова.
По ее словам, необходимо изучить действующее законодательство в данной сфере и провести мониторинг с привлечением депутатов Мособлдумы. «Нужно посмотреть, какое соотношение капитальных строений и не капитальных, как они оформлены. И по итогам создать реестр наиболее проблемных объектов», — добавила Полякова.
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