Мониторинг деятельности автомоек проведут в Подмосковье

Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провел заседание на тему «Негативное воздействие на окружающую среду в результате эксплуатации пунктов для мойки автотранспорта».

Чтобы открыть автомойку, необходимо подготовить пакет разрешительных документов. Разрешение от органов местного самоуправления, проект автомойки должен соответствовать действующим пожарным, экологическим, санитарным и архитектурным нормам. Если хотя бы одно заключение будет отсутствовать, то проект автомойки считается неутвержденным. Кроме проекта необходимо оформить разрешительные документы на пользование земельным участком и договор на подключение к электрическим, водопроводным сетям, на вывоз отходов

Алла Полякова , председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию.

Член Общественной палаты Московской области, заместитель председателя Комиссии по открытости власти и общественному контролю Андрей Губанов отметил, что в Московской области началось массовое оборудование автомоечных комплексов самообслуживания.

Мы озадачились вопросом, насколько правильно предприниматели производят установку очистных сооружений, проходят ли они вообще

какие-либо

согласования. Нужно задуматься о ревизии всех автомоечных комплексов в регионе, с целью понять, как они были построены, куда сливается вода

— Алла Полякова.

По ее словам, необходимо изучить действующее законодательство в данной сфере и провести мониторинг с привлечением депутатов Мособлдумы. «Нужно посмотреть, какое соотношение капитальных строений и не капитальных, как они оформлены. И по итогам создать реестр наиболее проблемных объектов», — добавила Полякова.