Большой медиа‐коммуникационный форум пройдет в Москве 24‐26 апреля

В Экспоцентре на Красной Пресне 24‐26 апреля 2018 года пройдет Большой Медиа‐Коммуникационный Форум (БМКФ 2018). Мероприятие организуется уже четвертый год подряд. Соответствующий пресс‐релиз поступил в редакцию «360».

Соорганизаторами БМКФ 2018 выступают ЦВК «Экспоцентр» и РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций).

Форум будет проходить в течение трех дней в конференц-залах в несколько параллельных потоков. Подобный формат даст каждому зарегистрированному посетителю возможность свободно перемещаться из секции в секцию, следя за интересующими его темами и нужными ему докладчиками.

В программу мероприятия на 24 апреля войдут форум «Российский софт», где обсудят актуальные вопросы развития отечественной ИТ-отрасли; «Интернет-коммуникации в маркетинговой стратегии телеком-оператора» — здесь поговорят на тему, как меняется маркетинговая стратегия коммуникаций телеком-компаний и тональность их изречений, для чего нужен ребрендинг; «Программно-аппаратные комплексы: двигатель или тормоз импортозамещения?». Например, 25 апреля будет шесть конференций. Однако посетить можно будет только три, так как нужно будет выбирать тему, которая интереснее (два заседания в одно и то же время).

26 апреля пройдет конференция о PR и контент-менеджменте в ритейле — АPRЕЛЬ. Спикеры из «Эльдорадо», Ozon, РАЭК, «Совесть», Inventive Retail Group, «Ведомости» и другие поделятся лучшими практиками и рекомендациями по построению эффективных внешних коммуникаций. Специалисты расскажут о самых успешных практиках применения инструментов PR и контент-менеджмента. Участники конференции получат практические рекомендации и ответы на самые актуальные вопросы от ведущих экспертов в области PR и маркетинга.

Участники смогут перемещаться по территории всего Экспоцентра и посещать любые конференции.

Для организаций, принимающих участие в проекте, БМКФ 2018 — это уникальный формат взаимодействия сразу со многими категориями участников: пользователи, представители интернет-бизнеса, телеком-сегмента и медиа-бизнеса, представители профильных органов государственной власти, представители СМИ и так далее.

За три дня в мероприятии примут участие более трех тысяч человек. Докладчики, партнеры, эксперты, представители СМИ, представители профильных органов госвласти, студенты профильных вузов, участники прошлых лет смогут прийти на форум бесплатно. Чтобы посетить форум, нужно зарегистрироваться на сайте, выбрав необходимый статус.