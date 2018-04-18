В центре Краснодара на 3 дня ограничат движение: казаки готовятся к параду

Краснодар . 18 апреля — Новая Кубань. Движение транспорта будет временно ограничено на отдельных участках с 19 по 21 апреля.

В субботу в краевой столице состоится традиционный парада исторических отделов Кубанского казачьего войска. На протяжении нескольких дней участники будут готовиться.

Ограничение движения, прежде всего, коснется улиц, прилегающих к войсковому собору Александра Невского , где казаки проведут 21 апреля торжественный молебен, участка ул. Красной, по которой они проследуют к месту проведения парада, и района Театральной площади, — прокомментировал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Утром 19 апреля закроют для движения ул. им. Будённого со стороны здания администрации Краснодара (до 23.00 21 апреля), ул. Красную от ул. Длинной до ул. им. Будённого (до 13.00 19 апреля и с 15.00 до 18.00 21 апреля), ул. Красноармейскую от ул. Длинной до ул. им. Будённого (до 13.00 19 апреля и с 15.00 до 18.00 21 апреля), ул. Красную от ул. Длинной до ул. им. Будённого, по средней и крайней правой полосам движения транспорта нечётной стороны (до 22.00 21 апреля).

В день проведения парада 21 апреля движение будет перекрыто по следующему расписанию:

— с 06.00 до 11.40 21 апреля — по ул. Красной — от ул. им. Кондратенко Н. И. до ул. Постовой, по ул. Постовой — от ул. им. Захарова до ул. Октябрьской;

— с 18.00 до 22.00 21 апреля — по ул. Красной, от ул. Длинной до ул. им. Будённого;

— с 06.00 до 15.00 21 апреля по ул. Красной — от ул. Длинной до ул. Северной, по ул. Красноармейской — от ул. Пашковской до ул. Северной, по ул. им. Будённого — от ул. им. Митрофана Седина до ул. Рашпилевской, по ул. Длинной — от ул. Рашпилевской до ул. им. Митрофана Седина, по ул. им. Гоголя — от ул. Красноармейской до ул. Красной,

С 6 утра от припаркованного транспорта будут освобождены ул. Красная — от ул. им. Кондратенко Н. И. до ул. Северной, ул. Постовая — от ул. им. Захарова до ул. Октябрьской, ул. Красноармейская — от ул. Пашковской до ул. им. Володи Головатого, ул. им. Будённого — от ул. им. Володарского до ул. Рашпилевской, ул. Длинная — от ул. Рашпилевской до ул. им. Митрофана Седина, ул. им. Гоголя — от ул. Красноармейской до ул. Красной, ул. Кузнечная — от ул. Красноармейской до ул. им. Володарского, ул. им. Митрофана Седина — от ул. Кузнечной до ул. Длинной.