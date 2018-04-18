Ещё
В центре Краснодара на 3 дня ограничат движение: казаки готовятся к параду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Краснодара на 3 дня ограничат движение: казаки готовятся к параду 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 апреля — Новая Кубань. Движение транспорта будет временно ограничено на отдельных участках с 19 по 21 апреля.
В субботу в краевой столице состоится традиционный парада исторических отделов Кубанского казачьего войска. На протяжении нескольких дней участники будут готовиться.
Ограничение движения, прежде всего, коснется улиц, прилегающих к войсковому собору Александра Невского, где казаки проведут 21 апреля торжественный молебен, участка ул. Красной, по которой они проследуют к месту проведения парада, и района Театральной площади, — прокомментировал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Утром 19 апреля закроют для движения ул. им. Будённого со стороны здания администрации Краснодара (до 23.00 21 апреля), ул. Красную от ул. Длинной до ул. им. Будённого (до 13.00 19 апреля и с 15.00 до 18.00 21 апреля), ул. Красноармейскую от ул. Длинной до ул. им. Будённого (до 13.00 19 апреля и с 15.00 до 18.00 21 апреля), ул. Красную от ул. Длинной до ул. им. Будённого, по средней и крайней правой полосам движения транспорта нечётной стороны (до 22.00 21 апреля).
В день проведения парада 21 апреля движение будет перекрыто по следующему расписанию:
— с 06.00 до 11.40 21 апреля — по ул. Красной — от ул. им. Кондратенко Н. И. до ул. Постовой, по ул. Постовой — от ул. им. Захарова до ул. Октябрьской;
— с 18.00 до 22.00 21 апреля — по ул. Красной, от ул. Длинной до ул. им. Будённого;
— с 06.00 до 15.00 21 апреля по ул. Красной — от ул. Длинной до ул. Северной, по ул. Красноармейской — от ул. Пашковской до ул. Северной, по ул. им. Будённого — от ул. им. Митрофана Седина до ул. Рашпилевской, по ул. Длинной — от ул. Рашпилевской до ул. им. Митрофана Седина, по ул. им. Гоголя — от ул. Красноармейской до ул. Красной,
С 6 утра от припаркованного транспорта будут освобождены ул. Красная — от ул. им. Кондратенко Н. И. до ул. Северной, ул. Постовая — от ул. им. Захарова до ул. Октябрьской, ул. Красноармейская — от ул. Пашковской до ул. им. Володи Головатого, ул. им. Будённого — от ул. им. Володарского до ул. Рашпилевской, ул. Длинная — от ул. Рашпилевской до ул. им. Митрофана Седина, ул. им. Гоголя — от ул. Красноармейской до ул. Красной, ул. Кузнечная — от ул. Красноармейской до ул. им. Володарского, ул. им. Митрофана Седина — от ул. Кузнечной до ул. Длинной.
Новая Кубань: последние новости
Фигуранта дела о хищении средств у Минобороны изнасиловали перед смертью в СИЗО Санкт-Петербурга Житель Белоруссии попал в рабство в Сочи: отобрали паспорт, пытали раскаленной кочергой и ножом ФК «Краснодар» уверенно обыграл на своём поле «Арсенал»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии277
США разместили в Греции ядерное оружие325
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда19
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти29
Засосало насмерть62
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение