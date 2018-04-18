Движение транспорта ограничат в Краснодаре из-за казачьего парада

Парада исторических отделов Кубанского казачьего войска пройдет в краевой столице 21 апреля, а движение в центре перекроют 19, 20 и 21 апреля.

«Ограничение движения, прежде всего, коснется улиц, прилегающих к войсковому собору Александра Невского , участка Красной и района Театральной площади», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Подробная схема участков дорог, где планируются ограничения, опубликована на официальном портале Краснодара

Для объезда закрытых участков автомобилистам рекомендовано использовать соседние улицы.

Напомним, ежегодный казачий парад пройдет в Краснодаре в ознаменование 27-й годовщины со дня принятия Закона РСФСР от 26.04.91 № 1107–1 «О реабилитации репрессированных народов».