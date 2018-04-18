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Движение транспорта ограничат в Краснодаре из-за казачьего парада
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Движение транспорта ограничат в Краснодаре из-за казачьего парада 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Парада исторических отделов Кубанского казачьего войска пройдет в краевой столице 21 апреля, а движение в центре перекроют 19, 20 и 21 апреля.
«Ограничение движения, прежде всего, коснется улиц, прилегающих к войсковому собору Александра Невского, участка Красной и района Театральной площади», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Подробная схема участков дорог, где планируются ограничения, опубликована на официальном портале Краснодара.
Для объезда закрытых участков автомобилистам рекомендовано использовать соседние улицы.
Напомним, ежегодный казачий парад пройдет в Краснодаре в ознаменование 27-й годовщины со дня принятия Закона РСФСР от 26.04.91 № 1107–1 «О реабилитации репрессированных народов».
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