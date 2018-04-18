Большая война России уже началась: похоже, Путину нравится в окопах информационной войны

Российские СМИ вcю неделю били в набат о коварстве западных стран настолько активно, что забеспокоились даже обычные граждане.

Вспоминается название советского пропагандистского довоенного фильма «Если завтра война».

После российских комментариев, прозвучавших 14 апреля, в голове скорее возникал вопрос «а что, если не начнется?» Президент России Владимир Путин строго осудил удар, но в первом предложении своей речи сослался именно на международные договоренности и устав ООН — сделал упор не на силу и не на чувства.

Председатель Комиссии Федерального Собрания по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал ситуацию довольно прямолинейно: «На развитие ситуации в Сирии и на баланс сил удар никакого влияния не оказал».

До выборов прошлой осени сенатор Пушков был председателем Комитета Думы по международным делам . Его нынешняя должность, руководитель комиссии по информационной политике, говорит о том, что мир, по мнению российских чиновников, отдыхает.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов считает, что в основе нынешней военной доктрины России лежит мысль о том, что страна постоянно находится в состоянии войны на всех фронтах, и ее главный враг — Америка. Таким образом, война не начнется завтра, ведь она началась еще вчера. Информационный фронт — самый важный.

Похоже, прямо сейчас Путину нравится находиться в окопе информационной войны. Надо, безусловно, воспользоваться возможностью для нанесения небольших точечных ударов по слабым местам врага. Как отметил Путин 14 апреля, военные действия западных стран в Сирии только увеличивают поток беженцев. Вы, главное, не забудьте об этом.

В любом случае, пусть уж лучше пустая болтовня, чем стрельба по целям.