Обнуляя санкции: Россия нашла универсальный подход к «экономическому рейдерству» США

"Санкционная политика США — это элемент гибридной войны с Россией, которую ведет Запад. Основная причина — стремление РФ к независимости и самостоятельности, ведь сегодня наша страна — единственное государства мира, которое способно четко и громко возразить США на мировой арене, не подчиниться их требованиям. Санкции — это стремление Вашингтона к мировому диктату, ими Россию пытаются принудить к уступкам и отказу от своей позиции. Это политическая составляющая.

Во многом санкции — это и экономика, они не вписываются в рамки нормальной конкуренции, не соответствуют нормам ВТО и международной торговли. Они лишь способ устранить конкурента на мировом рынке. Причем Сирия к американским санкциям отношения не имеет, равно как не имели украинский кризис или «дело Скрипалей». Последний санкционный документ вообще не содержал каких-то обоснований — Штаты не удосужились даже придумать повод для ограничений российскому бизнесу", — отмечает аналитик.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовку Вашингтоном и Лондоном новых санкций против России. По его словам, такие действия США и их партнеров незаконны и имеют все признаки «экономического рейдерства». И добавил: ограничительные меры являются попыткой выдавливания российских компаний с международных рынков. Чиновник считает, что введение санкций «обретает характер навязчивой идеи» на Западе.

"Санкции США — история не новая, через них проходили как СССР, так и другие государства мира. И здесь нужно помнить: Россия — не Иран и не Куба , это самодостаточная держава с самостоятельной экономикой, современной политической системой. Санкции против государства, имеющего столь важное значение в мире, по определению не могут быть успешными. Наша страна — слишком серьезный участник мирового рынка.

Российская экономика — одна из крупнейших в мире, именно от этого стоит отталкиваться в преодолении санкционных ограничений. Очевидно, что мы будем в большей степени неуязвимы, когда станем менее зависимы в своих действиях от центров силы, ввозящих санкции. Если политические элиты РФ не имеют собственности за рубежом, на них нет возможности влиять, нет возможности нанести им ущерб. Чем меньше финансы РФ будут связаны с США, тем меньше возможный ущерб от санкций", — подчеркивает политолог.

Меры противодействия

Песков подчеркнул, что санкции противоречат международному праву и правилам Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, российское руководство продолжает работать над обеспечением стабильности отечественной экономики и принимает необходимые для этого меры.

"Речь не идет о призывах России стать автаркией — страну, ставшую закрытой от мира осажденной крепостью. Говорить нужно лишь о диверсификации в разных отраслях страны. Чем сильнее становится санкционный нажим на страну, тем в большей степени придется диверсифицировать экономические и политические контакты, уходя от ориентации на США и Европу, развивая контакты с другими странами мира.

Еще один важный фактор — развитие собственной экономики и социальной сферы, максимальные вложения в потенциал собственной страны и платежеспособный спрос россиян. Все это в комплексе даст возможности к достаточно эффективному противостоянию санкционному режиму", — заключает Владимир Шаповалов.