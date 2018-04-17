В Рыбинске троллейбусы прекратили движение из-за долгов за электроэнергию

Общественный транспорт встал днем в понедельник, 16 апреля, около 15.00. Так, АО «Рыбинскэлектротранс» отключили от питания. Спустя два часа компания восстановила движение на двух маршрутах благодаря использованию резервных сетей. Однако их мощности не хватит, чтобы обеспечить движение в городе.

По сообщениям местных СМИ, областной департамент транспорта не перечислил компании субсидию за перевоз льготных категорий граждан. Без нее руководство «Рыбинскэлектротранс» не может закрыть долг. Сумма за февраль составила 3,9 млн рублей.