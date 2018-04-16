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В Рыбинске на неопределённый срок встали троллейбусы: в городе начался транспортный коллапс
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В Рыбинске на неопределённый срок встали троллейбусы: в городе начался транспортный коллапс 

76.ru 58 минут назад
Фото: 76.ru
Сегодня ровно в 14 часов дня в Рыбинске неожиданно встали троллейбусы. Транспорт остановился одновременно во всём городе. Причиной стало отключение электричества для «Рыбинскэлектротранс» за долги перед поставщиком энергии «НЭП».
— Мы собрали оперативное совещание, привлекли наше пассажирское автотранспортное предприятие, частных перевозчиков и приняли ряд срочных мер. На троллейбусные маршруты вышли автобусы и маршрутные такси. Частота рейсов увеличена, привлечены дополнительные единицы, идет мониторинг пассажиропотока, — рассказал о принятых мерах заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
И если троллеубйсы №1 и №6 поехали уже сегодня, то маршруты №4 и №5 неизвестно, когда запустят снова. Частично их компенсируют до района Скоморохова гора автобусы №10 и №12, а для жителей Зачеремушного района пустили маршрут №30Т. Однако власти города признаются, что автобусов не хватит, чтобы полностью заменить троллейбусы, в городе возможны трудности с транспортом.
Тем временем в Ярославле за счёт города планируют покупать новенькие троллейбусы взамен разваливающихся.
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