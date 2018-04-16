Сенаторы предлагают увеличить границы предельного возраста молодежи

Новый законопроект предлагает считать молодыми людьми граждан до 35 лет.

Сенаторы предложили установить новый предельный возраст молодежи. Об этом сообщил представлявший законопроект заместитель председателя Экспертного совета при комитете Совфеда Андрей Кочетков.

Молодым человеком официально предлагается предлагается считать гражданина РФ в возрасте от 14 до 35 лет. Ранее предельный возраст молодежи завершался на отметке в 30 лет.

Также сенаторы отметили необходимость создания одного федерального органа по делам молодежи вместо нескольких существующих, передает «Политика сегодня».