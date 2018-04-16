Власти США лишили китайскую ZTE экспортных привилегий в связи с «ложными заявлениями»

ВАШИНГТОН, 16 апреля. / ТАСС /. Министерство торговли США лишило в понедельник китайскую компанию ZTE привилегий при поставках своей продукции в страну из-за «многократных ложных заявлений». Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

"Министр торговли США Уилбур Росс объявил сегодня о том, что Бюро промышленности и безопасности (при минторге США) лишило экспортных привилегий ZTE Corporation и ZTE Kangxun", — отмечается в документе.

ZTE — один из крупнейших в мире поставщиков телекоммуникационного оборудования и производителей смартфонов. В прошлом году компания представила в Барселоне первый в мире смартфон с технологией 5G.