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Власти США лишили китайскую ZTE экспортных привилегий в связи с «ложными заявлениями»
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Власти США лишили китайскую ZTE экспортных привилегий в связи с «ложными заявлениями» 

ТАСС 48 минут назад
ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Министерство торговли США лишило в понедельник китайскую компанию ZTE привилегий при поставках своей продукции в страну из-за «многократных ложных заявлений». Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.
"Министр торговли США Уилбур Росс объявил сегодня о том, что Бюро промышленности и безопасности (при минторге США) лишило экспортных привилегий ZTE Corporation и ZTE Kangxun", — отмечается в документе.
ZTE — один из крупнейших в мире поставщиков телекоммуникационного оборудования и производителей смартфонов. В прошлом году компания представила в Барселоне первый в мире смартфон с технологией 5G.
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