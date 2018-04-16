Парковка возле Ярославля-Главного станет платной

Парковку возле вокзала Ярославль-Главный собираются сделать платной. Об этом сообщили в мэрии города.

Сейчас проектная организация разрабатывает предварительную проектно-сметную документацию по строительству парковки.

— По результатам разработки будет определён предварительный объём затрат и источник финансирования, — рассказали в мэрии Ярославля . — Организация платной парковки позволит рационально использовать парковочное пространство, уменьшить количество транспорта, стоящего на площади долгое время, упорядочит организацию движения транспорта.

В Ярославле уже есть две платные парковки на Красной площади и площади Богоявления. В мэрии подсчитали, что в день ими пользуются по 200–300 автовладельцев.