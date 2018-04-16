Ещё
Парковка возле Ярославля-Главного станет платной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парковка возле Ярославля-Главного станет платной 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Парковку возле вокзала Ярославль-Главный собираются сделать платной. Об этом сообщили в мэрии города.
Сейчас проектная организация разрабатывает предварительную проектно-сметную документацию по строительству парковки.
— По результатам разработки будет определён предварительный объём затрат и источник финансирования, — рассказали в мэрии Ярославля. — Организация платной парковки позволит рационально использовать парковочное пространство, уменьшить количество транспорта, стоящего на площади долгое время, упорядочит организацию движения транспорта.
В Ярославле уже есть две платные парковки на Красной площади и площади Богоявления. В мэрии подсчитали, что в день ими пользуются по 200–300 автовладельцев.
76.ru: последние новости
Ярославский депутат потоптался на айпаде, протестуя против американских санкций На поиски пропавших в лесу ярославцев отправится новый поисковый отряд «Пойдём против власти»: коммунистов отправили митинговать против ввоза мусора к туалетному фонтану
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии251
Трамп предъявил России новое обвинение356
МИД предупредил россиян об угрозе32
Ответ США признали губительным для россиян152
Кремль призвал россиян не играть в прятки522
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение