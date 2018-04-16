Службы благоустройства обязали ускорить перекладку плитки на тротуарах Самары

Самаре работники служб благоустройства приступили к покраске бордюров, световых опор и дорожных знаков. Также они планируют делать упор на вывоз мусора и покраску фасадов. Об этом на совещании в мэрии сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов

Но глава Самары Елена Лапушкина попросила сотрудников ведомства активизировать другие виды работ. Речь идет о восстановлении тротуарной плитки и асфальта на улицах города. Также градоначальница попросила обратить особое внимание на демонтаж и вывоз незаконных объектов потребительского рынка.

— Времени до встречи гостей мундиаля остается очень мало. Уже некогда проводить совещания, планировать работы и откладывать их выполнение. Пора выходить и делать, — считает Елена Лапушкина.

Сейчас в Самаре проходит месячник по благоустройству, к участию в котором привлекают и жителей. Первый субботник прошел 14 апреля. На борьбу с мусором вышли около 30000 человек и 516 единиц техники. С территории бульваров, скверов, парков и дворов вывезли бытовые отходы, которые собрали в полиэтиленовые пакеты. Кроме того, в этот день покрасили фасады зданий.