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Панков о виновных в долгостроях: Фамилии надо называть и по ним работать
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Панков о виновных в долгостроях: Фамилии надо называть и по ним работать 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
По просьбе известного саратовского общественника депутат Государственной Думы Николай Панков обратится в Генеральную прокуратуру, чтобы разобраться в деле о долгостроях Алексея Абасова Напомним, что с такой просьбой к парламентарию обратился председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо, рассказав, что в деле Абасова фигурирует много фамилий виновных должностных лиц. По словам общественника, ни одну фамилию правоохранительные органы так и не раскрыли. Парламентарий пообещал взять проблему под личный контроль. — У нас в Балаково с дольщиками была такая ситуация. Если работать закрыто, это всегда обрастает домыслами и слухами. Все мы заинтересованы в том, чтобы следствие вело расследование, и были наказаны виновные. Уже третье заседание мы ходим вокруг одного и того же, но ни фамилии, ни должности не называем. Хорошо, что в прошлом году эту рабочую группу создали по инициативе Вячеслава Володина, уже удалось 10 домов ввести в эксплуатацию.
Парламентарий отметил, что по «абасовским» домам ситуация зашла в тупик, и нужно действовать боле эффективно.
— Фамилии надо называть и по этим фамилиям нужно работать. Иначе дольщиков с каждым разом будет становиться больше, потому что не выявлены и не устранены причины возникновения этой проблемы, — уверен госдеп.
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