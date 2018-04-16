Панков о виновных в долгостроях: Фамилии надо называть и по ним работать

По просьбе известного саратовского общественника депутат Государственной Думы Николай Панков обратится в Генеральную прокуратуру , чтобы разобраться в деле о долгостроях Алексея Абасова Напомним, что с такой просьбой к парламентарию обратился председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо , рассказав, что в деле Абасова фигурирует много фамилий виновных должностных лиц. По словам общественника, ни одну фамилию правоохранительные органы так и не раскрыли. Парламентарий пообещал взять проблему под личный контроль. — У нас в Балаково с дольщиками была такая ситуация. Если работать закрыто, это всегда обрастает домыслами и слухами. Все мы заинтересованы в том, чтобы следствие вело расследование, и были наказаны виновные. Уже третье заседание мы ходим вокруг одного и того же, но ни фамилии, ни должности не называем. Хорошо, что в прошлом году эту рабочую группу создали по инициативе Вячеслава Володина , уже удалось 10 домов ввести в эксплуатацию. Парламентарий отметил, что по «абасовским» домам ситуация зашла в тупик, и нужно действовать боле эффективно. — Фамилии надо называть и по этим фамилиям нужно работать. Иначе дольщиков с каждым разом будет становиться больше, потому что не выявлены и не устранены причины возникновения этой проблемы, — уверен госдеп