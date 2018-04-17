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В Самарской области зафиксированы первые случаи укусов клещей
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В Самарской области зафиксированы первые случаи укусов клещей 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: progorodsamara.ru
Активность клещей в Самарской области с началом положительных температур повысилась. В этом году уже зафиксировано семь случаев укусов. Наибольшему риску подвержены те, кто отправляется на отдых в лес и на дачные участки. В городе местами распространения клещей становятся парки, скверы и территории с большим количеством деревьев и сухостоя. Чтобы обезопасить себя, необходимо осматривать одежду и кожу после прогулок. В случае укуса обратиться к врачу. Ежегодно за помощью к специалистам приходят более 5 тысяч человек, 27% из них — дети. Сейчас в регионе уже начинается обработка зелёных зон от клещей на весенне-летний период.
"Медицинская помощь осуществляется бесплатно. В неё входит снятие клеща, выписывание направления на его исследование. После того как клещ исследован, после того как подтвердилось его заражение, также бесплатно будет оказываться помощь”, — рассказал Булат Валеев, главный специалист управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи Минздрава Самарской области.
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