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С начала эпидемического сезона в регионе клещи укусили 15 человек
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С начала эпидемического сезона в регионе клещи укусили 15 человек 

АиФ-Самара 39 минут назад
Фото: АиФ-Самара
С начала эпидемического сезона в регионе зарегистрировано 15 пострадавших от укуса клеща, из них два ребенка, сообщает Управление Роспотребнадзора по Самарской области.
Это на 18 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 33 случая, в том числе семь детей.
Для предотвращения укусов и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, в Самарской области ежегодно проводятся акарицидные обработки территорийвысокого риска заражения людей — парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних детских оздоровительных учреждений, туристических баз и др. В 2018 году планируется провести противоклещевые обработки на общей площади 3591 га.
За истекший период 2018 года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 4768 человек, что на 2385 человек больше, чем в прошлом году (2383 человека).
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