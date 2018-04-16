Началась подготовка площадки для будущего ФОКа у ТРЦ «Лотос Plaza»

По предварительным данным, комплекс позволит вместить в себя до 3000 человек.

Петрозаводске продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса рядом с ТРК «ЛОТОС PLAZA», сообщает пресс-служба Минспорта РК. На данный момент начинается новый технологический этап строительства — подготовка основания под фундамент.

По предварительным данным новый ФОК позволит дополнительно привлечь к регулярным занятиям физической культурой до 3000 человек. Руководство комплекса отмечает, что помимо оздоровления населения объект позволит увеличить количество рабочих мест.

В комплекс войдет просторный спортивный бассейн с 7 дорожками по 25 м и отдельный бассейн для детей размером 6х12 м, тренажерный зал площадью более 800 кв.м., кардиозона с различными видами тренажеров.