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Началась подготовка площадки для будущего ФОКа у ТРЦ «Лотос Plaza»
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Началась подготовка площадки для будущего ФОКа у ТРЦ «Лотос Plaza» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
По предварительным данным, комплекс позволит вместить в себя до 3000 человек.
В Петрозаводске продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса рядом с ТРК «ЛОТОС PLAZA», сообщает пресс-служба Минспорта РК. На данный момент начинается новый технологический этап строительства — подготовка основания под фундамент.
По предварительным данным новый ФОК позволит дополнительно привлечь к регулярным занятиям физической культурой до 3000 человек. Руководство комплекса отмечает, что помимо оздоровления населения объект позволит увеличить количество рабочих мест.
В комплекс войдет просторный спортивный бассейн с 7 дорожками по 25 м и отдельный бассейн для детей размером 6х12 м, тренажерный зал площадью более 800 кв.м., кардиозона с различными видами тренажеров.
По материалам: ptzgovorit.ru
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