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Регионы активно участвуют в обсуждении законопроекта о госконтроле, заявил Кутепов
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Регионы активно участвуют в обсуждении законопроекта о госконтроле, заявил Кутепов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Регионы активно участвуют в обсуждении законопроекта о государственном и муниципальном контроле. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по Регламенту Андрей Кутепов.
Сенатор отметил, что в действующей системе госконтроля основное значение как показатель работы соответствующих служб имеет количество штрафов, собранных с предпринимателей.
В законопроекте предлагается реформировать систему государственного и муниципального контроля. По словам сенатора, к сожалению, многие привыкли к тому, что госконтроль над предпринимательской деятельностью заключается в показателях собранных штрафов.
«Так быть не должно, поэтому новая система контроля должна быть основана на том, чтобы уменьшалось количество пострадавших в результате неправомерных действий бизнеса», — заметил Андрей Кутепов и добавил, что на данном этапе работы над законопроектом самая главная задача — это привлекать к обсуждению предпринимательское сообщество и региональные власти.
Например, далеко не везде в регионах используются при проверках так называемые чек-листы, которые отражают ход проверки.
«Законопроект предполагает, что чек-листы должны стать обязательным элементом проверки, без них она недействительна. И контролирующим органам в регионах это необходимо объяснить, чтобы они как можно скорее перестроили свою работу», — заметил сенатор.
Законопроект о государственном и муниципальном контроле содержит основные положения, регламентирующие порядок проверок предпринимателей.
Документом вводится риск-ориентированный подход, при котором все предприятия будут разделены на группы по степени опасности, и от этого будет зависеть порядок их проверки. Законопроект рассмотрен Госдумой в первом чтении и направлен в регионы, которые до конца апреля должны представить свои отзывы и предложения.
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