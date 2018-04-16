Регионы активно участвуют в обсуждении законопроекта о госконтроле, заявил Кутепов

Регионы активно участвуют в обсуждении законопроекта о государственном и муниципальном контроле. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по Регламенту Андрей Кутепов

Сенатор отметил, что в действующей системе госконтроля основное значение как показатель работы соответствующих служб имеет количество штрафов, собранных с предпринимателей.

В законопроекте предлагается реформировать систему государственного и муниципального контроля. По словам сенатора, к сожалению, многие привыкли к тому, что госконтроль над предпринимательской деятельностью заключается в показателях собранных штрафов.

«Так быть не должно, поэтому новая система контроля должна быть основана на том, чтобы уменьшалось количество пострадавших в результате неправомерных действий бизнеса», — заметил Андрей Кутепов и добавил, что на данном этапе работы над законопроектом самая главная задача — это привлекать к обсуждению предпринимательское сообщество и региональные власти.

Например, далеко не везде в регионах используются при проверках так называемые чек-листы, которые отражают ход проверки.

«Законопроект предполагает, что чек-листы должны стать обязательным элементом проверки, без них она недействительна. И контролирующим органам в регионах это необходимо объяснить, чтобы они как можно скорее перестроили свою работу», — заметил сенатор.

Законопроект о государственном и муниципальном контроле содержит основные положения, регламентирующие порядок проверок предпринимателей.