Как избитый Пушкин в выборгской полиции правды искал

Водитель рейсового автобуса " Выборг — Торфяновка — Выборг" 1 декабря 2016 года ехал по своему обычному маршруту. Но остановка в поселке Кондратьево обернулась для него разбитым лицом и разочарованием в местной полиции. Нападавший вроде бы известен, но наказывать его никто не собирается

Шофер с узнаваемой русской фамилией Пушкин приехал на остановку в Кондратьево около 22:00 и открыл пассажирские двери. На улице стоял мужчина в капюшоне. Он вошел в салон и сразу набросился на водителя со словесной атакой. По его мнению, Пушкин не подобрал в Выборге некую девушку, которая ждала автобус на остановке. После недолгого диалога мужчина напал на шофера и начал избивать его.

В панике Пушкин закрыл двери и нажал на газ, но проехал всего пару метров. Когда автобус остановился, в салон автобуса быстро поднялся еще один незнакомец. Вместе с нападавшим он вытащил уже, и без того избитого мужчину, на улицу, уронил в снег и начал избивать его ногами. Решив, что Пушкин полностью поплатился за свою «невнимательность», злоумышленники дали ему сесть в автобус и уехать.

Потерпевший обратился за помощью в Выборгскую межрайонную больницу. Врачи диагностировали у него ушибленные раны в области левого глаза, кровоподтеки век, ушиб мягких тканей лица и кровоподтеки грудной клетки. Все это отражено в сигнальном талоне, выданном медиками.

Отдел дознания УМВД по Выборгскому району начал проверку. В распоряжение полиции было предоставлено видео с камеры наблюдения в салоне автобуса. Основываясь на увиденном и на заключении врачей, следователь возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Лицо человека на записи конечно нельзя назвать четким, но различить черты лица можно. Вскоре потерпевшего вызвали в полицию на опознание предполагаемого преступника. В кабинете следователя сидели три похожих друг на друга человека. Пушкин сразу указал на обидчика.

Оказалось, что он работает в одной из ведомственных структур в Выборге. Возможно этот факт, а возможно и что-то другое, заставил следствие занять пассивную позицию. Из-за неэффективного расследования сроки сильно затянулись, а, позже, интерес к делу у следствия полностью пропал.

Правозащитник настаивал на проведении следственного эксперимента: предоставить такой же автобус и смоделировать аналогичную ситуацию с участием предполагаемого нападавшего. Следствие отказалось. Более того, ведущий дело правоохранитель решил приостановить расследование из-за отсутствия подозреваемых.

Адвокат Пушкина направил обращение в местную прокуратуру с просьбой проверить правомерность действий полицейских. Прокурор подтвердил, что расследование велось с нарушениями, и признал решение следствия о приостановке дела незаконным. Полиции дали срок до 27 ноября 2017 года, чтобы дело хотя бы сдвинулось с мертвой точки. На сегодняшний день никаких изменений не произошло, следствие бездействует.

Как нам кажется, нежелание, по каким-то непонятным причинам, довести очевидное дело до логического завершения бросает тень на выборгскую полицию, ведет к росту недоверия жителей по отношению к правоохранительным органам.

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