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В центре соцобслуживания «Бабушкинский» провели генеральную уборку
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В центре соцобслуживания «Бабушкинский» провели генеральную уборку 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Сотрудники центра социального обслуживания «Бабушкинский» 14 апреля приняли активное участие в первом весеннем общегородском субботнике. Об этом сообщили в районном центре соцобслуживания.
— На улице мы убрали прилегающую территорию, привели в порядок газоны, посадили цветы и кустарники, а в помещениях помыли окна и кабинеты, — рассказали в центре соцобслуживания.
По словам соцработников, работа проходила с энтузиазмом и хорошим настроением.
Отметим, что 14 апреля уборочные работы также прошли на территории трех районных скверов. (вт)
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