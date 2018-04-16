В центре соцобслуживания «Бабушкинский» провели генеральную уборку

Сотрудники центра социального обслуживания «Бабушкинский» 14 апреля приняли активное участие в первом весеннем общегородском субботнике. Об этом сообщили в районном центре соцобслуживания.

— На улице мы убрали прилегающую территорию, привели в порядок газоны, посадили цветы и кустарники, а в помещениях помыли окна и кабинеты, — рассказали в центре соцобслуживания.

По словам соцработников, работа проходила с энтузиазмом и хорошим настроением.

Отметим, что 14 апреля уборочные работы также прошли на территории трех районных скверов. (вт)