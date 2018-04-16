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В четверг отключат свет на некоторых улицах Махачкалы
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В четверг отключат свет на некоторых улицах Махачкалы 

Mirmol.ru 1 час назад
Из –за плановых ремонтных работ, проводимых АО «Дагестанская сетевая компания» на некоторых улицах Махачкалы отключат электроснабжение 19 апреля с 9 утра до 17:00 часов вечера.
В зону ограничения электричества попадают следующие адреса:
1. Ул. И. Казака, 14-20, пр. Г. Гамидова, 18-56, пр. И. Шамиля, 39-69;
2. р-он школы №39, пер. Ярыгина, р-он старого корпуса ДГТУ (включительно), ул. Гагарина (тупики 1-6);
3. ул. Буйнакского, ул. Пушкина; ул. М. Ярагского (участок от ул. Пушкина до пр. Р. Гамзатова), ул. Г. Цадаса (участок от ул. Пушкина до пр. Р. Гамзатова);
4. ул. Оскара и ул. Маркова (участок от ул. Леваневского до конечных номеров);
5. ул. О. Кошевого, ул. З. Космодемьянской.
В зону ограничения попадают общеобразовательные учреждения, учреждения для общественного воспитания детей дошкольного возраста, насосные станции и котельные установки.
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