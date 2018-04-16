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Центр «Мои документы» в Щукине предлагает выбрать удобное время для оформления документов
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Центр «Мои документы» в Щукине предлагает выбрать удобное время для оформления документов 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В центре «Мои документы» района Щукино на основе данных за первый квартал 2018 года обновили графики средней загруженности по дням недели и часам.
Сильно загруженных дней недели не оказалось, однако наиболее свободными все же стали четверг и выходные дни. Максимальное число посетителей в течение дня отмечается с 12.00 до 14.00 и с 15.00 до 16.00, а минимальное — с 08.00 до 12.00, с 14.00 до 15.00 и с 16.00 до 20.00.
— Графики средней загрузки размещены на стендах в каждом центре «Мои документы» и на сайте md.mos.ru в разделе «Медиа». На сайте также опубликованы интерактивные инструкции с полезной информацией о том, какие документы потребуются для получения той или иной услуги и в какие сроки ее оказывают, — отметила специалист пресс-службы столичных центров госуслуг Екатерина Репина.
Центр «Мои документы» района Щукино располагается по адресу ул. Маршала Василевского, д. 15. Он работает ежедневно с 08.00 до 20.00. (ео)
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