Центр «Мои документы» в Щукине предлагает выбрать удобное время для оформления документов

В центре «Мои документы» района Щукино на основе данных за первый квартал 2018 года обновили графики средней загруженности по дням недели и часам.

Сильно загруженных дней недели не оказалось, однако наиболее свободными все же стали четверг и выходные дни. Максимальное число посетителей в течение дня отмечается с 12.00 до 14.00 и с 15.00 до 16.00, а минимальное — с 08.00 до 12.00, с 14.00 до 15.00 и с 16.00 до 20.00.

— Графики средней загрузки размещены на стендах в каждом центре «Мои документы» и на сайте md.mos.ru в разделе «Медиа». На сайте также опубликованы интерактивные инструкции с полезной информацией о том, какие документы потребуются для получения той или иной услуги и в какие сроки ее оказывают, — отметила специалист пресс-службы столичных центров госуслуг Екатерина Репина

Центр «Мои документы» района Щукино располагается по адресу ул. Маршала Василевского, д. 15. Он работает ежедневно с 08.00 до 20.00. (ео)