HSBC создаст единую структуру для своего частного банкинга в Европе

Британский HSBC намерен создать единую структуру для своего частного банкинга в Европе — HSBC Global Private Banking. Ее возглавит региональный глава глобального частного банковского дела HSBC Крис Аллен. Об этом сообщается в заявлении банка, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Люксембурге. Новый единый банковский бизнес будет более интегрирован и ориентирован на клиента, что откроет хорошие возможности для дальнейшего роста для HSBC Private Banking. Под консолидацию попадет частный банкинг в Великобритании , на Нормандских островах, во Франции , Германии, Швейцарии

Аллен ранее возглавлял частный банковский сектор в регионе EMEA. Новым исполнительным директором HSBC Private Banking назначен Чарльз Боултон. Его предшественник, Франко Морра, уйдет в отставку в конце апреля. Он был генеральным директором банка в Женеве в течение последних шести лет.

Согласно годовому отчету HSBC, глобальный частный банковский бизнес финучреждения составил чуть более 3% от скорректированных глобальных доходов банка в 2017 году.