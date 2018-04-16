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HSBC создаст единую структуру для своего частного банкинга в Европе
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HSBC создаст единую структуру для своего частного банкинга в Европе 

Банки.ру 1 час назад
Британский HSBC намерен создать единую структуру для своего частного банкинга в Европе — HSBC Global Private Banking. Ее возглавит региональный глава глобального частного банковского дела HSBC Крис Аллен. Об этом сообщается в заявлении банка, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Новый единый банковский бизнес будет более интегрирован и ориентирован на клиента, что откроет хорошие возможности для дальнейшего роста для HSBC Private Banking. Под консолидацию попадет частный банкинг в Великобритании, на Нормандских островах, во Франции, Германии, Швейцарии и Люксембурге.
Аллен ранее возглавлял частный банковский сектор в регионе EMEA. Новым исполнительным директором HSBC Private Banking назначен Чарльз Боултон. Его предшественник, Франко Морра, уйдет в отставку в конце апреля. Он был генеральным директором банка в Женеве в течение последних шести лет.
Согласно годовому отчету HSBC, глобальный частный банковский бизнес финучреждения составил чуть более 3% от скорректированных глобальных доходов банка в 2017 году.
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