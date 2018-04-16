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В Танковом проезде устранили просадку люка
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В Танковом проезде устранили просадку люка 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Коммунальщики отремонтировали просевший водопроводный люк на участке проезжей части Танкового проезда. Ранее с просьбой решить проблему на портал «Наш город» обратился местный житель, приложив соответствующий фотоматериал.
Просадка люка была устранена, после чего на портале появился официальный ответ на обращение за подписью генерального директора АО «Мосводоканал» Александра Пономаренко.
— Уважаемый пользователь! Работы по ремонту люка колодца выполнены, — говорится в ответе.
Напомним, что для того, чтобы сообщить о проблемах, связанных с просадкой люка, на портале нужно выбрать соответствующий раздел. (ео)
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