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Предправления «Сибура»: расширение санкционного списка США не повлияло на компанию
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Предправления «Сибура»: расширение санкционного списка США не повлияло на компанию 

ТАСС 1 час назад
ТОБОЛЬСК, 16 апреля. /ТАСС/. Включение акционера "Сибура" Кирилла Шамалова в санкционный список США не оказало принципиального влияния на работу холдинга, сообщил журналистам предправления компании Дмитрий Конов.
"В этом (включении Шамалова в санкционный список — прим. ТАСС) ничего хорошего нет ни для персоналий, ни для компаний с одной стороны. С другой стороны, как мы говорили когда был первый раунд санкций (в рамках которого под санкции попал основной акционер «Сибура» Леонид Михельсон — прим. ТАСС) — это такой же режим, как и то, что появилось еще с 2014 года, режим SDN (Specially Designated Nationals List — санкционный список), в котором все достаточно черно-бело. Если совокупно все, кто в SDN находятся, больше 50% акций компании владеют, это плохо, что видно по "Русалу". Меньше 50% — практически никак в этом режиме санкций. Поэтому у нас, честно говоря, в этом смысле мало что поменялось по сравнению с тем, что было", — сказал Конов.
"Сибур" владеет и управляет крупнейшим газоперерабатывающим бизнесом в России по объемам переработки попутного нефтяного газа и является лидером нефтехимической отрасли страны.
Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов — 3,9% акций компании. Еще 10% находятся в распоряжении Sinopec, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.
США объявили в 6 апреля о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний.
В черный список американского Минфина попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске промышленная группа «Базовый элемент» и входящий в нее машиностроительный холдинг «Русские машины», компания B-Finance, группа En+, "Евросибэнерго", «Русал», "Группа ГАЗ" и агрохолдинг «Кубань». Также под санкции попали "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, «Ладога менеджмент» Кирилла Шамалова и ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.
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