Предправления «Сибура»: расширение санкционного списка США не повлияло на компанию

"В этом (включении Шамалова в санкционный список — прим. ТАСС) ничего хорошего нет ни для персоналий, ни для компаний с одной стороны. С другой стороны, как мы говорили когда был первый раунд санкций (в рамках которого под санкции попал основной акционер «Сибура» Леонид Михельсон — прим. ТАСС) — это такой же режим, как и то, что появилось еще с 2014 года, режим SDN (Specially Designated Nationals List — санкционный список), в котором все достаточно черно-бело. Если совокупно все, кто в SDN находятся, больше 50% акций компании владеют, это плохо, что видно по "Русалу" . Меньше 50% — практически никак в этом режиме санкций. Поэтому у нас, честно говоря, в этом смысле мало что поменялось по сравнению с тем, что было", — сказал Конов.

"Сибур" владеет и управляет крупнейшим газоперерабатывающим бизнесом в России по объемам переработки попутного нефтяного газа и является лидером нефтехимической отрасли страны.

Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов — 3,9% акций компании. Еще 10% находятся в распоряжении Sinopec, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.

США объявили в 6 апреля о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний.