На Солнечногорском проезде возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с медицинским центром

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, решение о застройке было принято в ходе заседания Градостроительно-земельной комиссии Москвы

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с медицинским центром появится в Северном округе. Его построят на свободном земельном участке по адресу Солнечногорский проезд, владение 17. Раньше здесь планировали открыть паркинг», — говорится в материале на сайте.

Отметим, что в 2018 году в САО также появится велодром для экстремальной езды. Его крыша будет плавно переходить в спуск стартовой горы, а протяженность трассы составит 270 метров. Здание будет располагаться на Ангарской улице. (ео)