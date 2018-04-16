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На Солнечногорском проезде возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с медицинским центром
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На Солнечногорском проезде возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с медицинским центром 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, решение о застройке было принято в ходе заседания Градостроительно-земельной комиссии Москвы.
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с медицинским центром появится в Северном округе. Его построят на свободном земельном участке по адресу Солнечногорский проезд, владение 17. Раньше здесь планировали открыть паркинг», — говорится в материале на сайте.
Отметим, что в 2018 году в САО также появится велодром для экстремальной езды. Его крыша будет плавно переходить в спуск стартовой горы, а протяженность трассы составит 270 метров. Здание будет располагаться на Ангарской улице. (ео)
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