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В Головинском районе произведут компенсационную высадку деревьев
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В Головинском районе произведут компенсационную высадку деревьев 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В Головинском районе силами ГБУ «Жилищник Головинского района» ведутся работы по формированию перечня по компенсационной высадке деревьев взамен погибших в результате аномальных погодных явлений.
В настоящее время в ГБУ «Жилищник Головинского района» города Москвы формируется перечень по компенсационной высадке деревьев взамен погибших в результате аномальных погодных явлений.
В связи с тем, что Головинский район города Москвы находится в программе реновации, высадка зеленых насаждений будет осуществляться только в тех местах, которые не попали в данную программу.
От района в адрес Департамента природопользования и охраны окружающей среды даны предложения по высадке яблонь декоративных по следующим адресам:
— Кронштадтский бул., д. 24 (6 деревьев);
— Кронштадтский бул., д. 26 (4 деревьев);
— Кронштадтский бул., д. 28 (6 деревьев).
Формирование вышеуказанного перечня продолжается.
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