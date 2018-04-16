В Головинском районе произведут компенсационную высадку деревьев

В Головинском районе силами ГБУ «Жилищник Головинского района» ведутся работы по формированию перечня по компенсационной высадке деревьев взамен погибших в результате аномальных погодных явлений.

В настоящее время в ГБУ «Жилищник Головинского района» города Москвы формируется перечень по компенсационной высадке деревьев взамен погибших в результате аномальных погодных явлений.

В связи с тем, что Головинский район города Москвы находится в программе реновации, высадка зеленых насаждений будет осуществляться только в тех местах, которые не попали в данную программу.

От района в адрес Департамента природопользования и охраны окружающей среды даны предложения по высадке яблонь декоративных по следующим адресам:

— Кронштадтский бул., д. 24 (6 деревьев);

— Кронштадтский бул., д. 26 (4 деревьев);

— Кронштадтский бул., д. 28 (6 деревьев).

Формирование вышеуказанного перечня продолжается.