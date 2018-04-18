Хакеры атакуют авторов видеоблогов о биткойнах

На фоне роста популярности криптовалют растет и число видеоблогов на YouTube, посвященных данному вопросу. Как сообщает издание The Verge, за последние 90 дней на YouTube появилось 122 тыс. новых видео о биткойне, просмотренных 328 млн раз.

Хотя посвященные криптовалюте видеоблоги приносят своим авторам безусловную пользу, они также делают их привлекательной целью для хакеров. Ютуберы предоставляют о себе слишком много информации, которая может быть полезна для киберпреступников. К примеру, они публикуют скриншоты своих сделок купли-продажи, на которых вполне отчетливо видны имена пользователей, адреса криптовалютных кошельков и названия используемых приложений. Иногда ютуберы также сообщают своим зрителям, какие системы они используют для обеспечения безопасности своих сбережений, и тем самым облегчают задачу хакерам.

Одной из жертв киберпреступников на прошлых выходных стал бывший сотрудник IBM , а теперь успешный трейдер Bitcoin, так называемый «криптовалютный миллионер» Иэн Балина (Ian Balina). Во время прямого эфира на своем YouTube-канале в прошлое воскресенье Балина не смог авторизоваться в « Google Таблицах», где отслеживал первичные предложения монет (ICO). Как оказалось, его учетные записи были взломаны неизвестным хакером, похитившим значительную часть сбережений трейдера (порядка $2 млн в криптовалюте).

«С такими вещами, как YouTube, необходимо соблюдать большую осторожность. Когда я только начинал на YouTube, я показывал свои сделки. Потом я понял, что это не самая удачная мысль», –отметил автор YouTube-канала Decentralized TV Питер Сэддингтон (Peter Saddington).

Сэддингтон известен тем, что на заработанные Bitcoin приобрел Lamborghini. Хакеры взломали его кошелек в 2017 году. Неизвестные присвоили его телефонный номер (скорее всего, с помощью социальной инженерии, обратившись к сотрудникам телекоммуникационной компании) и завладели большей частью его online-личности. «Это в корне изменило мою жизнь. Я потерял все. Я потерял электронные письма за 13 лет», — признался Сэддингтон.

В случившемся трейдер винит только себя. После взлома он по-иному взглянул на операционную безопасность. Сэддингтон обратился к своему оператору связи и попросил ни при каких обстоятельствах не вносить изменения, если он не явится к ним сам с удостоверением личности. Трейдер отказался от использования электронной почты и соцсетей на смартфоне и хранит свои биткойны в месте, куда даже ему сложно попасть.

Из-за большой популярности Сэддингтона постоянно атакуют хакеры. Злоумышленники пытаются сменить его пароли, а также «взломать Wi-Fi, принтер и т.д.».

«Ютуберам приходится учиться на собственных ошибках. У нас нет счета в банке, куда мы можем пожаловаться и сказать «эй, банк, мои деньги украдены, верни их мне». Нет. Мы больше не являемся частью этой экономики. Если вы потеряли свои биткойны, это на сто процентов ваша вина», — отметил Сэддингтон.