EDM School: как открыть школу диджеев и быстро выйти в плюс (продав крутой внедорожник и выгнав директора)

Ведущий питерского радио «Рекорд» Алексей Цветков (DJ Цветкоff) часто получал от поклонников треки со словами «послушай, это я написал». Но музыка оставляла желать лучшего, а как сказать об этом автору, чтоб не обидеть, шоумен не знал. Неплохо бы всем этим любителям подучиться, решил он, — и открыл в Санкт-Петербурге школу диджеинга и электронной музыки EDM School. Пришлось продать машину, взять кредит, перенести открытие из-за застрявшего при поставке оборудования и выгнать нерадивого директора, который ничего не мог самостоятельно. Через полгода после запуска школа вышла на окупаемость и начала приносить небольшую прибыль. Выручка заведения — 400 тыс. рублей в год, а диджей Цветков готовится расширять профиль: обучать детей видеоблогингу, получить гослицензию на образовательные услуги (это совсем другой статус) и вырастить из школы серьезный продюсерский центр. Цветков рассказал Inc., как пожертвовал богемным образом жизни ради собственного дела, почему некоторым ученикам не подписывает диплом и почему многие хотят учиться диджеингу, хотя в индустрии говорят, что профессия умерла.

Каждый вечер в школу DJ Цветкова в тихом переулке в самом центре Петербурга приходят 20-30 человек — учиться диджеингу, созданию электронной музыки и мастерству радиоведущих.

Вложив 2,9 млн рублей в открытие собственной школы в центре Питера, Цветков сумел собрать команду именитых диджеев и привлечь в свою школу стабильный поток учеников, которые ежемесячно приносят около 400 тыс. рублей выручки. Студенты не питают иллюзий насчет высоких зарплат на радио, зато многие хотят начать играть в клубах и на корпоративах.

— Если радиоведущий хорош, у него есть имя — он вполне может вести свадьбы, дни рождения, работать как МС и неплохо зарабатывать, — говорит Цветков.

Среди учеников школы — не только студенты и начинающие музыканты. Довольно высоким спрос на такое, казалось бы, нишевое образование оказался и среди офисных работников, которые хотят кардинально изменить жизнь.

Школа диджеев EDM School в цифрах

Источник: данные компании

млн рублей — стартовые инвестиции.

сотрудников работает в школе.

человек отучились в школе с момента открытия.

тыс. РУБЛЕЙ в месяц — затраты на рекламу.

тыс. рублей в месяц — выручка.

Фото: Виктор Юльев / Inc.

Чувак, подучись немного

— Мне постоянно пишут: вот, я сам сделал трек, послушай! — и я каждый раз хватаюсь за голову, понимаю, что это ужасно, но мне не хочется человека обижать. И однажды я понял, что мог бы писать: чувак, давай ты подучишься немного, и у тебя будет получаться хорошо! — если открою место, где они могли бы научиться, — вспоминает Цветков.

Обучать людей диджеингу 39-летний ведущий петербургского радио «Рекорд» Алексей Цветков начал еще в начале 2000-х — тогда он вел курсы диджеинга в разных концах города, по приглашению знакомых и друзей. А еще делал сольные выступления и диджей-сеты. Год назад Цветков решил заняться бизнесом и изучил рынок в Санкт-Петербурге. Он понял, что курсы для диджеев в основном небольшие и нерегулярные, а среди преподавателей нет звезд. В Москве на тот момент уже работали несколько курсов и более-менее крупная школа DJ Groove’а, но в Петербурге ниша практически пустовала. Поэтому Цветков решил вернуться к преподаванию диджеинга — на этот раз в своей собственной школе.

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Поиск инвестора ничего не дал — со знакомыми не совпадали интересы и возможности, а незнакомых бизнесменов диджей не хотел пускать в управление делом, —, и Цветков понял, что рассчитывать можно только на себя. Алексей продал свой премиальный внедорожник Lexus 450 и взял кредит в банке как физическое лицо — вариант на развитие бизнеса даже не рассматривал. «Кто бы мне дал денег под бизнес, которого у меня нет?» — говорит он. Всего получилось около 3 млн рублей — на большой продюсерский центр не хватило бы, но на маленькую школу — вполне. Бизнес-опыт у Цветкова был совсем небольшой — хотя он был уже 5 лет зарегистрирован как ИП, но применял этот статус, только чтобы получать гонорары от гастролей в качестве диджея и ведущего. Но он старался не думать, что будет, если проект провалится.

— Конечно, я переживал, но гнал от себя дурные мысли и просто шел вперед. И потом, перед запуском мы проанализировали рынок и решили делать школу на порядок круче того, что было представлено. Это придавало уверенности, — говорит он.

Фото: Виктор Юльев / Inc.

Не разориться благодаря арендным каникулам

Цветков решил начать с классов по диджейскому мастерству и созданию музыки, чтобы постепенно наращивать обороты. Поиск помещения занял несколько месяцев, пока в марте 2017 года Алексей не узнал, что его друг сдает небольшое помещение (96 кв. м) на цокольном этаже старинного дома в Тучковом переулке — за 70 тыс. рублей в месяц. Там вполне можно было оборудовать несколько комнат под классы и одну под офис, что и было нужно Цветкову.

— Он его не мог сдать целый год — настолько оно было обшарпанное и требовало капитального ремонта. Тут был полный трэш, даже не могу это описать, — зато это место в историческом центре Петербурга и в минуте от метро, с отдельным входом, — вспоминает Цветков.

Помещение было настолько убитым, что только на ремонт, даже без учета закупки оборудования, ушло 1,4 млн рублей. И то в эту сумму Цветков уложился только благодаря предыдущему опыту — в середине 2000-х он организовывал мероприятия, корпоративы, городские праздники и фестивали и по этому опыту знал, как потратить на организацию меньше денег.

— Например, я знал, что за комплексным ремонтом имеет смысл обращаться не в одну фирму, а к разным небольшим конторам, — общая смета будет гораздо ниже. Поэтому я обратился к дизайнеру, отдельно нашел бригаду электриков, отдельно рабочих. Таким образом мне удалось сократить расходы почти вдвое, — говорит он.

Еще 1,5 млн рублей пришлось вложить в закупку мебели и оборудования — мониторы, колонки, экраны, CD-проигрыватели, диджейские пульты. Здесь Цветков заключил партнерское соглашение с компанией Pioneer DJ, которая уже несколько лет предоставляла ему диджейское оборудование на тесты, а что-то отдавала по бартеру в обмен на рекламу или продажи (школа Цветкова стала предлагать у себя на сайте оборудование марки со скидкой 10% от цены официального магазина).

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— Им понравился проект школы, и мы договорились сотрудничать, — это не совсем покупка, но и не аренда. Мы расплачиваемся с компанией с помощью рекламы, — говорит он.

Часть оборудования от Pioneer DJ школа закупила, но возникла загвоздка — оно задержалось на таможне почти на два месяца. Это был самый сложный и нервный период, вспоминает Цветков:

— Оборудование из Японии шло до Москвы вдвое дольше, чем мы рассчитывали. Нам несколько месяцев постоянно говорили: вот-вот, сейчас все будет, — я просто не знал что делать. Я пытался их расшевелить, но были моменты, когда человек трубку не брал, — вспоминает Цветков.

По словам Цветкова, он не рассматривал вопрос о том, чтобы срочно найти другое оборудование, — во-первых, у него на руках был контракт, по которому школа должна была использовать только технику от Pioneer DJ, во-вторых, найти нового поставщика быстро было невозможно. В результате школа открылась только 16 сентября, хотя должна была стартовать в июле. К тому же, оборудование пришло всего за двое суток до дня открытия — и пришлось напрячься, чтобы все распаковать, подключить и протестировать. Не разориться из-за простоя помогло только то, что владелец помещения по дружбе предоставил Алексею арендные каникулы на полгода.

— Мы начали стройку в марте, а первую аренду заплатили только в августе. Это нас спасло — не каждый арендодатель на такое готов пойти, — говорит Цветков.

Фото: Виктор Юльев / Inc.

Когда не на кого оставить школу

С креативной командой проблем не возникло — Цветков изначально задумал школу как место, где будут преподавать «яркие и успешные личности», то есть профессиональные и известные диджеи. Например, вести курсы диджеинга он позвал диджея Фила (DJ Feel, Филипп Беликов), DJ Kefir ( Сергей Лазарев , не путать с поп-певцом), а вести уроки для радиоведущих — героев разговорного шоу на радио «Рекорд» Александра Кремова и Андрея Хрусталева . Уговаривать их не пришлось — в связи с кризисом количество гастролей у диджеев сократилось, на радио зарплаты невелики. К тому же многие уже достигли того уровня, когда интересно делиться знаниями.

основатель аудиошколы DJ Грува в Москве:

— Сейчас люди все больше хотят писать музыку, а не просто быть диджеями. Диджеи — это прошлый век, слишком узкий формат. Диджейская профессия себя изжила: залезть в интернет, скачать пиратских треков и встать за пульт может даже моя бабушка. К созданию электронной музыки сейчас очень большой интерес, при этом на рынке очень мало профессионалов, нет школ и образовательных учреждений, которые могли бы на правильном уровне людей этому учить. Мы давно стали замечать, что на образование в этой сфере обращают внимание все чаще, поэтому полгода назад получили госаккредитацию. С официальным дипломом легче устроиться звукорежиссером на студию, делать аудиоролики и постпродакшн на радио, прийти на музыкальный или видеоканал или продавать свою музыку через музыкальные лейблы. Поэтому я считаю, что государственная аккредитация дает школе конкурентное преимущество.

— Леша мне просто сказал: «Филипп, если у тебя будут какие-то идеи, то можешь приходить и реализовывать их вместе со мной», — вспоминает Филипп Беликов (DJ Feel), — А меня постоянно спрашивали, где бы поучиться диджеингу. И я подумал, что раз людям не хватает полезной информации — почему бы не поучить их самому? Леха запустился, и через какое-то время я начал вести у него собственный курс.

Творческий коллектив подобрался отличный, а с административным управлением с самого начала возникли проблемы. Цветков открывал школу вместе с приятелем, который должен был стать в ней управляющим директором (его имени предприниматель не называет). Менеджер помогал с ремонтом и запуском. Однако вскоре после открытия стало ясно, что он не готов заниматься проектом с полной отдачей, утверждает Цветков.

— Он не смог собрать команду, не смог ее удержать, не всегда мог наладить контакт с людьми, которых ни в коем случае нельзя было отпускать. Плюс человек раньше времени уходил с работы постоянно. А у меня разъезды, гастроли, плюс я на радио работаю — я не мог оставить на него школу, и это было проблемой, — говорит Алексей.

В результате через три месяца после открытия Цветкову пришлось полностью сменить административную команду. Управляющий директор Цветкова уволился после очередного трудного разговора; часть персонала ушла. В результате на должность коммерческого директора Алексей назначил свою жену Алену Цветкову, а нового исполнительного директора нашел через знакомых. Сейчас в школе работает 12 человек: 6 преподавателей, пиарщик и SMM-щик, маркетолог, исполнительный директор и 3 продажника, а также рекрутер на аутсорсе. Остались сложности лишь с отделом продаж: его никак не удается набрать в полном объеме. Хорошие продажники не готовы выходить на узкую специализацию и маленькие деньги, а плохие не справляются с задачей, сетует Алексей.

— Мы до сих пор не можем сформировать отдел продаж, и меня очень беспокоит и напрягает эта ситуация. Продажники хотят сразу получать 50 тыс. рублей в месяц — а мы платим продажнику небольшой фиксированный оклад в 20 тыс. рублей, а остальное — то, что он сам продает и заработает благодаря выполненным KPI. Поэтому первые месяц-два продажник работает на 25-30 тыс. рублей — а дальше раскрывается и начинает зарабатывать больше, — говорит он. ФОТ в школе составляет около 55% от всех затрат.

Фото: Виктор Юльев / Inc.

Диджеинг для офисного планктона

Первые месяцы работы школы были «очень печальными», вспоминает Алексей: школа открылась в середине сентября 2017 года, однако первые группы набрались лишь спустя месяц после открытия. Для этого ему пришлось бросить все усилия на маркетинг и пиар.

— Когда начинаешь, новая школа только выходит на рынок — еще нет ни доверия к бренду, ни лояльности, все вытягивалось за счет имени DJ Цветкоff, — говорит он.

Продвигать проект Алексей начал в основном за счет своих собственных страниц в соцсетях (у Цветкова 5 тыс. друзей в Facebook и почти 25 тыс. подписчиков во ВКонтакте). Он стал делать прямые трансляции, когда играл миксы, — видеоконтент хорошо расходился, и люди часто писали в личку. Всем, кому Цветков не мог ответить лично, отвечали из отдела продаж — и так постепенно народ начал подтягиваться в школу. Потом выяснилось, что за активностью в соцсетях следили и конкуренты.

— Другие школы начали страдать после нашего открытия и писать в личку людям, которые в нашу группу вступали, присылая предложения пойти на их курсы. И потом вводишь поисковый запрос в Яндексе — и вылезает реклама конкурентов, где написано «играй как DJ Цветкоff», это очень неприятно, но пока не знаю, как с этим бороться, — говорит Алексей.

В школе работает три направления: диджеинг, создание электронной музыки и школа радио. Содержание курсов Цветков придумывал вместе с преподавателями.

— Мы садились и прописывали, что должен уметь начинающий диджей, и включали это в программу. Кроме того, что он должен уметь играть музыку, он должен уметь подключать и настраивать оборудование, — говорит предприниматель.

Филипп Беликов

DJ Feel:

— Спрос на хороших диджеев и музыкантов есть всегда. Если человек свеж, интересен и делает интересный продукт — на него будет спрос. У населения есть деньги, у клубов тоже есть деньги, многие платят огромные гонорары артистам. Взять того же Элджея (хип-хоп исполнитель из Новосибирска — Inc.) — год назад он стоил 60 тыс. рублей, а сейчас — 1 млн рублей. Одна классная композиция дает возможность быстро подняться, и я стараюсь учить людей, как продвигать себя и сочинять востребованную музыку.

В цене курсов отталкивались от средних значений по рынку: начальный курс по диджеингу DJ Intro стоит 12 тыс. рублей за 12 полуторачасовых занятий (6 теоретических и 6 практических), профессиональный DJ Pro — 16 тыс. (6 теоретических и как минимум 6 практических занятий). Курс по созданию электронной музыки обходится немного дороже — 25 тыс. рублей. Курс для радиоведущих состоит из двух частей — 10 занятий по ораторскому мастерству и 12 занятий на ведущего прямого эфира музыкальной радиостанции. Цветков с самого начала проинструктировал продажников: нужно объяснять людям, что человек за эти деньги будет уметь и иметь кроме диплома — и как сможет на этом зарабатывать.

— Если человек закончил курсы DJ Pro, он может профессионально играть в клубах в любом музыкальном формате и зарабатывать на этом деньги — на свадьбах, корпоративах и других мероприятиях. Если радио — мы записываем демо, помогаем человеку с контактами на радио, — говорит Алексей.

Сейчас школа тратит на рекламу около 70-80 тыс. рублей в месяц. Все эти деньги уходят на онлайн-продвижение — через Яндекс-директ, Google AdWords, а также SEO-оптимизацию сайта.

Сейчас выручка школы составляет порядка 400 тыс. рублей в месяц. Первые пять месяцев школа работала в минус, признается Алексей, однако в феврале и марте 2018 года ему впервые удалось получить небольшую прибыль. Дальше Цветков рассчитывает работать в плюс — главное было «преодолеть первый этап», говорит он.

Через школу EDM School с момента открытия прошло около 250 человек — среди них и 8-ми, и 50-летние. Цветков специально стремился привлечь не только студентов: одна из рекламных кампаний школы была направлена на офисных работников — с призывом бросить офисную жизнь и стать диджеем и ведущим на радио. Это целая новая профессия, которая дает возможность для любого креатива. Например, на курсе клубного диджеинга у DJ Фила один из студентов придумал себе сценический образ персонажа компьютерной игры Mortal Combat.

— Правда, пока мы эту идею подвесили в воздухе — чтобы так выглядеть, нужно иметь соответствующий бэкграунд. Нельзя стать Филиппом Киркоровым , просто надев на себя перья — нужно быть яркой индивидуальностью внутри, — говорит DJ Фил.

По словам Алексея Цветкова, он стремится помогать выпускникам с трудоустройством — особенно тем, кто окончил курс профессионального диджеинга. Выпускные школа проводит в клубах — это открытые вечеринки, куда приходит публика, а также приглашаются арт-директоры различных питерских заведений, кроме того, выпускники DJ Pro часто ездят на оплачиваемую стажировку в Финляндию — об этом Цветков договорился со своим знакомым, организатором и промоутером Игорем Комаровым . Его компания Masterton Finland OY организует русские вечеринки в Хельсинки , куда привозят выпускников EDM School, закончивших ее с отличием, — им оплачивают проезд, проживание, питание и даже платят небольшой гонорар.

— У нас жесткий контроль выпускников — на всех направлениях, кроме радио, я лично этим занимаюсь. На днях был экзамен курса DJ Intro, и один человек ушел на пересдачу. Я диплом не подпишу, если он ничему не научился, ведь это наша репутация, — говорит Цветков.

Фото: Виктор Юльев / Inc.

От диджеинга к видеоблогингу

EDM Sсhool стала семейным бизнесом: жена Алексея Алена Цветкова работает коммерческим директором, а 10-летняя дочка, любительница видеоблогеров, натолкнула отца на мысль открыть курсы видеоблогинга. Алексей уже нашел преподавателя — блогершу и ведущую питерского радио «KIDS FM» Виолетту Юшкину — и составил план курса, чтобы запустить его в апреле.

— Мы провели исследование и поняли, что можем рассчитывать на аудиторию 12-16 лет. Моя дочка не отлипает от YouTube, и я знаю, что таких дочек и сыночков огромное количество. Может, им неинтересно ходить в театры, а монтировать видео и вести YouTube-канал им точно интересно, — говорит он.

Алексей Цветков не оставляет мечты превратить школу в большой продюсерский центр. Помимо видеоблоггинга, он запускает курсы музыкального менеджмента — это будет полезно тем, кто отучился на диджея и научился создавать музыку, но не знает, как себя продвигать, считает он. Плюс школа запускает собственный музыкальный лейбл, где планируется издавать работы выпускников — и получать роялти с цифровых продаж. Пока лейбл в начальной стадии, он выпустил только один релиз — сингл DJ Цветкоff & Hakan, но постепенно планирует раскручиваться за счет музыки выпускников и других исполнителей.

— Серьезных вложений в лейбл пока никаких — достаточно сайт сделать и обложки для релизов. В будущем в рекламу придется вкладываться, но пока мы обходимся без этого, — говорит Цветков.

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Еще диджей начал сотрудничать со школами и университетами (например с Санкт-Петербургским институтом культуры, университетом телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича и др.) — теперь преподаватели школы проводят бесплатные выездные мастер-классы и лекции (и тем самым продвигают школу).

— Мы даем первокурснику или второкурснику возможность заработка: отучился на диджея — и 50 тыс. рублей в месяц можешь иметь спокойно. Для студентов это очень большие деньги, — говорит Алексей.

Кроме того, Цветков запустил процесс получения аккредитации, чтобы школа могла выдавать дипломы государственного образца о дополнительном образовании. Во сколько ему обходится процесс, предприниматель не раскрывает, однако признается, что все непросто.

— Приходится кучу комиссий проходить разных — как у нас в стране все это делается, вы все прекрасно знаете. Но у нас далеко идущие планы: аккредитация — это совсем другой уровень, это будут специально согласованные программы обучения и гораздо больше возможностей для роста бизнеса, — говорит он.

С появлением собственного бизнеса Цветкову пришлось попрощаться с богемным образом жизни, а также с выходными, но он не жалеет о переменах. Бросать радио «Рекорд» он не планирует — слишком много связано с этой работой, тем более она позволяет ему оставаться в тусовке и способствует продвижению школы.

— Раньше я спал до двух часов дня после вечеринок, а теперь я встаю в 10 утра, сразу еду в офис, оттуда на радио, а вечером — выступления и другие мероприятия. Дел стало больше, выходных нет, но я не жалею — появился новый смысл, — говорит предприниматель.

Что нужно учесть при запуске собственной школы: советы Алексея Цветкова

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Набирайте в преподаватели только фанатов своего дела.

Если человек не фанат, а преследует исключительно меркантильные цели, с такими людьми работать сложно. Все сотрудники школы электронной музыки, от продажника до маркетолога, должны любить эту музыку и разбираться в ней, только тогда они смогут увлечь других людей этим проектом.

Проверяйте претендентов на ключевые должности до приема на работу.

Если бы я знал, что первый менеджер школы так быстро выйдет из проекта, я бы не стал ничего с ним начинать. Надо проверить человека в работе, если это возможно, присмотреться к биографии, узнать, задерживался ли он на предыдущих работах и что он говорит про прошлых работодателей. Если все вокруг сволочи и козлы, а он один хороший, это повод задуматься.

Заведите службу безопасности.

Это может быть один человек на аутсорсе. Мы поняли на себе, как это важно, когда у школы возникли проблемы с одним из преподавателей: он параллельно открыл свою собственную школу-студию и втихаря пытался переманивать наших учеников. Служба безопасности это быстро обнаружила и доложила мне. Я предложил сотруднику, чтобы его школа стала частью нашей, — либо увольнение (он выбрал второе). Но это сэкономило нам деньги.