Оппозиция ЮАР опровергла слухи о готовящемся «белом геноциде»

ПРЕТОРИЯ , 16 апреля. / ТАСС /. Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» (ДА) в понедельник осудила распространяющиеся в некоторых государствах слухи о якобы готовящемся на юге Африки «белом геноциде». С соответствующим заявлением, размещенном на сайте ДА выступила его зарубежная партийная организация.

Поводом для заявления, по словам его авторов, послужили многочисленные публикации в СМИ таких стран, как Австралия Бельгия , о том, что белые фермеры в ЮАР в ближайшее время могут стать жертвой геноцида, а также последовавшие вслед за ними манифестации в защиту белого меньшинства. «Поддерживая озабоченность ситуацией в Южной Африке у представителей эмигрантских общин, зарубежное отделение ДА осуждает организаторов протестов и акций, которые распространяют ложные нарративы и занимаются политической мобилизацией на основе расовой принадлежности», — подчеркивает глава зарубежного представительства партии Франсин Хигэм.

Либералы подтверждают высокий уровень насильственной преступности в стране, в том числе в сельских районах, однако, подчеркивают, что жертвами бандитов становятся как белые, так и черные граждане. «Мы считаем, что подобные слухи о „белом геноциде“ абсолютно некорректны и просто не соответствуют действительности. Подобные сообщения являются ни чем иным, как попыткой разделить южноафриканцев по расовому признаку и прервать проходящий в стране процесс примирения», — утверждает ДА.

Ранее с опровержением слухов о якобы готовящемся «белом геноциде» выступил и лидер леворадикальной партии «Борцы за экономическую свободу» (БЭС) Джулиус Малема. Во время своего выступления на гражданской панихиде по скончавшейся 2 апреля Винни Манделе, бывшей супруге Нельсона Манделы и ветерана борьбы против апартеида, политик предупредил, что подобные утверждения в будущем могут спровоцировать интервенцию против ЮАР со стороны западных государств. Он также заявил, что белых граждан никто не собирается преследовать и «выталкивать в море». Все, что, по словам Малемы, от них требуется — это «поделиться землей».

Страхи питает проект земельной реформы

Поводом для опасений за судьбу белого меньшинства в ЮАР стала начатая в феврале реформа, открывающая дорогу экспроприациям без компенсаций земельных участков белых фермеров с последующей передачей их чернокожим крестьянам. 27 февраля парламент одобрил резолюцию, поддерживающую внесение соответствующих поправок в конституцию, которую предложили БЭС, а при голосовании поддержали правящий «Африканский национальный конгресс» и ряд других партий. Фракция ДА и трех других малых партий выступили против.