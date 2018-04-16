Ученые ТИУ покажут на стартап-акселераторе в Москве оборудование для герметизации скважин

ТЮМЕНЬ , 16 апреля. / ТАСС /. Ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) представят в финале федерального стартап-акселератора GenerationS разработанное в вузе оборудование для герметизации отдельных зон нефтяных и газовых скважин. Конкурс за получение грантов на дальнейшую реализацию проекта пройдет в Москве в конце апреля, сообщили в понедельник в пресс— службе вуза.

"Команда университета представит Тюменскую область в финале стартап-акселератора GenerationS, который пройдет в Москве 27 апреля. Путевку в финал тюменцы получили по итогам двух отборочных туров и очного конкурса проектов на треке Power&Energy, где они представили свое изобретение — гидравлический пакер — оборудование, предназначенное для перекрытия и герметизации отдельных зон нефтяных и газовых скважин. Интерес к нему уже проявила одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Schlumberger и Агентство развития индустриальных стартапов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Power&Energy — это трек в области энергетики, охватывающий тренды на мировом рынке, представленные проектами молодых технологических предпринимателей. «По результатам конкурса команда ТИУ отправится на финал, где они поборются за гранты в размере 3,5 и 8 млн рублей», — уточнили в вузе.

ТИУ основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона, является опорным вузом в регионе. Всего в ТИУ реализуется семь масштабных стратегических проектов, один из которых посвящен повышению эффективности освоения Арктической зоны РФ

Кроме того, в вузе расположен научно-исследовательский проектный институт (НИПИ) «Нефтегазпроект», который оказывает услуги по разработке проектов комплексного обустройства месторождений нефти и газа, нефтебаз и нефтехимических заводов.