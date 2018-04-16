В Керчи сообщили о ремонте системы водоснабжения

В связи с аварийными работами на водоводе по улице Ворошилова (район школы №23) 19 апреля с 8:00 до 17:00 в микрорайоны Марат-4, Марат-5 вода подаваться не будет.

В Водоканале приносят извинения за неудобства и рекомендуют населению и предприятиям иметь запас питьевой воды.