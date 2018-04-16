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В Керчи сообщили о ремонте системы водоснабжения
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В Керчи сообщили о ремонте системы водоснабжения 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В связи с аварийными работами на водоводе по улице Ворошилова (район школы №23) 19 апреля с 8:00 до 17:00 в микрорайоны Марат-4, Марат-5 вода подаваться не будет.
В Водоканале приносят извинения за неудобства и рекомендуют населению и предприятиям иметь запас питьевой воды.
Ранее глава администрации города Керчь Сергей Бороздин рассказал о реконструкции в 2018 году в Керчи сетей водоснабжения и водоотведения города. Строительно-монтажные работы начаты в 2017 году, в 2018 они продолжаются и будут закончены.
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