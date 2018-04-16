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В Волгоградской области совершенствуется закупочная система
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В Волгоградской области совершенствуется закупочная система 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Более 100 волгоградских предпринимателей, представителей профильных комитетов области, электронной площадки Ртс-Тендер и компаний-заказчиков приняли участие в семинаре по вопросам закупок.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, участникам семинара рассказали, как участвовать в крупных закупках и привлечь внимание заказчиков к своей продукции. По словам председателя областного комитета экономической политики и развития Галины Быкадоровой, в области выстроена система управления государственными, муниципальными и корпоративными закупками, порядок взаимодействия между заказчиками и поставщиками, а также установлена ответственность участников. «Для качественного определения поставщиков, своевременного размещения закупок применяется система рамочных соглашений между администрацией Волгоградской области и муниципальными заказчиками», — пояснила она. На семинаре было отмечено, что за 2017 год было заключено более 1 000 договоров на сумму порядка семи миллиардов рублей.
«Регион привлек 99 заказчиков, которые сотрудничают с 403 поставщиками», — пояснила представитель Федеральной Корпорации развития малого и среднего предпринимательства Марина Полоус. Отметим, по итогам 2017 года Волгоградская область попала в тройку лидеров среди регионов ЮФО по объему закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
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