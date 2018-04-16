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Юную россиянку отправили в распределитель после ареста ограбивших тайский обменник родителей
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Юную россиянку отправили в распределитель после ареста ограбивших тайский обменник родителей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Не менее 10 ударов по лицу нанес хрупкой сотруднице тайского пункта обмена валют служивший в ВДВ уроженец Южноуральска, после чего забрал сумку с примерно 1 миллионом бат (порядка 2 миллионов рублей) и скрылся на мотоцикле, сообщает Pattaya Now. По номерам последнего (а также по наколке на руке) подозреваемого и вычислили, а на следующий день и задержали — 33-летний Николай Рыбалов вместе с деньгами намеревался вылететь на родину из аэропорта Бангкока.
Нападение крепкого телосложения мужчина, много времени вместе с супругой и 10-летней дочерью проводивший в Таиланде, совершил около половины девятого утра в минувшую субботу, 14 апреля. Своей целью проживавший в Паттайе злоумышленник выбрал обменник напротив отеля Ambassador City Jomtien — дождавшись, когда сотрудница откроет дверь, он вломился внутрь и мгновенной нокаутировал женщину, но остановиться не смог и нанес ей еще несколько крепких ударов по лицу. Схватив сумку с наличными, Николай выбежал на улицу, оседлал BMW GS и скрылся с места.
Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, она до сих пор находится в реанимации. Рыбалова же вычислили по номерам мотоцикла, которые зафиксировала камера наблюдения. На следующий день в аэропорту Суварнабхуми его уже ждали стражи порядка.
После обыска в доме, который арендовала семья в районе Бангламунг, под стражу взяли не только Николая, но и его жену — по подозрению в соучастии, поскольку она пыталась обменять часть украденных денег на доллары. Своей вины супруги не признают.
Их дочь отправили в детский распределитель, где с ней работают психологи и адвокат, однако девочка пока не может вернуться к родным на родину — ей требуются документы и сопровождающие лица.
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