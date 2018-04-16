Массовый субботник прошел в районе Куркино

Былд приведен в порядок сквер вдоль Куркинского шоссе.

— Приятно видеть на субботнике людей разного возраста. Все вместе мы сделаем родной район чище и уютнее, — отметил заместитель глава управы района Куркино Дмитрий Антошин, — Приглашаю жителей не сбавлять темпы и обязательно потрудиться на нашем втором апрельском субботнике, который состоится 21 апреля.

Жители приходили целыми семьями, было много молодых людей. Участники уборки не забыли и о креативном конкурсе фотографий «Весна. Субботник. СЗАО». Они активно фотографировались, выкладывая снимки в социальные сети с хештегом #ВеснаСубботникСЗАО. (ск)