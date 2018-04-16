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Массовый субботник прошел в районе Куркино
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Массовый субботник прошел в районе Куркино 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Былд приведен в порядок сквер вдоль Куркинского шоссе.
— Приятно видеть на субботнике людей разного возраста. Все вместе мы сделаем родной район чище и уютнее, — отметил заместитель глава управы района Куркино Дмитрий Антошин, — Приглашаю жителей не сбавлять темпы и обязательно потрудиться на нашем втором апрельском субботнике, который состоится 21 апреля.
Жители приходили целыми семьями, было много молодых людей. Участники уборки не забыли и о креативном конкурсе фотографий «Весна. Субботник. СЗАО». Они активно фотографировались, выкладывая снимки в социальные сети с хештегом #ВеснаСубботникСЗАО. (ск)
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