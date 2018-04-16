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Муниципалитеты смогут получать данные о нарушителях правил оплаты парковки
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Муниципалитеты смогут получать данные о нарушителях правил оплаты парковки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Ялте на конференции Южно-Российской парламентской ассоциации предложили дать право административным комиссиям муниципалитетов получать от полиции данные о владельцах транспортных средств.
В настоящее время, согласно федеральному закону о полиции, информация о владельце транспортных средств, которая хранится в базе данных МВД, может быть предоставлена только государственным органам и их должностным лицам, а также правоохранительным органам иностранных государств и международным полицейским организациям.
Это положение, в частности, не позволяет административным комиссиям идентифицировать автовладельцев, не вносящих средства за использование платных парковочных мест.
По мнению депутатов, внесение поправок в закон о полиции, расширяющих права административных комиссий, позволит разрешить эту ситуацию. Соответствующая инициатива направлена в Госдуму.
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