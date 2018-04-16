Муниципалитеты смогут получать данные о нарушителях правил оплаты парковки

В Ялте на конференции Южно-Российской парламентской ассоциации предложили дать право административным комиссиям муниципалитетов получать от полиции данные о владельцах транспортных средств.

В настоящее время, согласно федеральному закону о полиции, информация о владельце транспортных средств, которая хранится в базе данных МВД , может быть предоставлена только государственным органам и их должностным лицам, а также правоохранительным органам иностранных государств и международным полицейским организациям.

Это положение, в частности, не позволяет административным комиссиям идентифицировать автовладельцев, не вносящих средства за использование платных парковочных мест.