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В МАИ на «Гагаринских чтениях» выступили школьники из разных уголков страны
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В МАИ на «Гагаринских чтениях» выступили школьники из разных уголков страны 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Юные инженеры и изобретатели, школьники из разных уголков России и других стран выступили на масштабной Международной молодёжной научной конференции «Гагаринские чтения». Открытие состоялось 5 апреля в Московском авиационном институте на Соколе.
— В этом году мероприятие посвящено 100-летию со дня основания Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ). В день официального открытия «чтений» в МАИ собралось более 200 участников. Причём юные дарования представили на конкурс не только интересные доклады, но также собственные перспективные разработки, — отметил представитель пресс-службы вуза.
Школьники приезжали с макетами самолётов, вертолётов и другими интересными изобретениями. На конкурс было подано более 150 заявок. (ео)
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