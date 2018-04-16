В МАИ на «Гагаринских чтениях» выступили школьники из разных уголков страны

Юные инженеры и изобретатели, школьники из разных уголков России и других стран выступили на масштабной Международной молодёжной научной конференции «Гагаринские чтения». Открытие состоялось 5 апреля в Московском авиационном институте на Соколе. — В этом году мероприятие посвящено 100-летию со дня основания Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ). В день официального открытия «чтений» в МАИ собралось более 200 участников. Причём юные дарования представили на конкурс не только интересные доклады, но также собственные перспективные разработки, — отметил представитель пресс-службы вуза. Школьники приезжали с макетами самолётов, вертолётов и другими интересными изобретениями. На конкурс было подано более 150 заявок. (ео)