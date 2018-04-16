Подвели итогом, или Как советники Трампа его предлога лишили

Дональд Трамп стал жертвой двойной бухгалтерии. Той, которой они сами пудрят мозги всему миру. Они же во всем так: когда надо показать свою западную солидарность, то говорят о себе как об одном целом. Когда хотят набрать количество в Совбезе ООН , в ОЗХО или в МОК, то считают каждую страну из своего лагеря за отдельный голос. А когда не понимают, что же им более выгодно в данный конкретный момент, то получают анекдот. Спросил как-то президент США у своих советников: а сколько наши европейские партнеры высылают российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»? А те ему и говорят: 60. Ну тогда и мы 60, сказал он. А те и возражать не стали.

Не смешно. Так и помощникам Трампа потом не до смеха было. Когда он узнал, что Франция Германией выдворяют всего по четыре человека. «Трамп пришел в ярость, поскольку пресса преподнесла это так, будто он занимает самую жесткую позицию в отношении России , тогда как его ввели в заблуждение относительно числа высылаемых дипломатов. Прозвучало много ругательств, очень много», — цитирует The Washington Post своего человека в окружении хозяина Белого дома. В общем, ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Не понял: «скока». Такая штука.

Советники решили, что президента интересует общая цифра по Европе, вот и подвели итог. Но в результате подвели итогом. Если полагаться на источники издания, разошелся Трамп так, словно веру в людей утратил. Он-то интересовался каждой страной в отдельности. Консультанты же все в уме сложили. А что у него на уме, им на ум не пошло. А он просто не хотел выделяться. Знал бы, говорит, тоже выслал бы не больше четырех. По крайней мере, так гласит версия The Washington Post. Выглядит правдоподобно. Особенно в том месте, где про нецензурную брань.

Но если допустить, что Трампу почудился предлог «по» перед цифрой «60», нужно, чтобы ему все было совсем «по», коль он решил, что это возможно. Что симулянтка-Британия после своей же провокации отправляет домой 23 российских сотрудника, а немцы и французы в два с половиной раза больше. Это во-первых. Во-вторых, где же им найти у себя столько российских дипломатов, если даже Штатам пришлось добирать искомое количество за счет россиян, работающих при ООН . Что, вообще-то, ни в какие ворота не лезет. Но если Трамп всего лишь хотел подогнать количество персон нон-грата под Берлин и Париж, то понятно, почему он и в ООН залез.

Если верить всему, что написано, то Трамп, получается, не очень-то за это «дело Скрипаля» и переживал, коль скоро не хотел выделяться. А весь его гневный пафос о поддержке Лондона после Солсбери и не только, поскольку он же еще и как бы шпионов выслал — лицемерие. То есть, пойми он своих советников правильно — и российское консульство в Сиэтле оставил бы в покое, и за подводные лодки, что недалеко, не забеспокоился бы. А теперь что — не возвращать же русских назад. Хотя этим, вероятно, и объяснялось то неожиданное, казалось, заявление Госдепа о том, что Россия может заменить высланных дипломатов.

При этом вопрос остается открытым. Что же именно так сильно разозлило Трампа: что сам перестарался или что европейцы оказались хоть на чуточку, но умней его. Не все. Макрон, например, вернул должок ударом по Сирии . Кстати о Сирии. Может, Трамп и на этот раз что-то напутал? Ему предложили задуматься, он за Думу и ударил. И во всем снова виноват предлог. Ведь ему опять все «по».

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