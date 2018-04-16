Разделись догола или вызывали массажистов? Забайкальскую прессу бесцеремонно выгнали с дискуссии по стратегической проблеме

«Известно, что Забайкалье считается лидером среди депрессивных регионов России , — заявил »ФедералПресс» директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков . — Отсутствие работы, зоны, криминал, незаконный лесоповал — это все о Забайкалье, где позитивных тенденций немного».

Известный российский политолог уверен, что когда с публичного мероприятия удаляют прессу, можно предположить, что ситуация еще ухудшилась. «Иначе зачем это делать? — отметил Илья Гращенков. — Хотя уже известно, что власти старались озвучивать позитивные факторы — поддержку со стороны госпредприятий и развитие городов. Но для кого это делалось, если СМИ ушли?»

Директор Центра развития региональной политики комментировал скандал, который разразился в Чите в пятницу, 13 апреля, в ходе заседания клуба стратегических инициатив, где обсуждалась тема оттока населения из Забайкальского края и развитие туризма. Данное мероприятие, которое было официально анонсировано официальным сайтом Забайкальского края, должно было стать вторым мероприятием дискуссионного клуба. Первоначально в рабочие планы оно было состояться днем раньше, но было перенесено на пятницу.

Скандал случился там, где его не ждали. После краткого пресс-подхода, где был высказан прогноз о том, что к 2025 году Забайкальский край покинут около 50 тысяч человек, представителей СМИ попросили удалиться. Инициативу озвучил заместитель директора телеканала ГТРК «Чита» Игорь Кунгуров, который сам должен был выступать модератором дискуссионного клуба, в котором должны были участвовать губернатор Наталья Жданова , заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Аягма Ванчикова , а также представители министерств и бизнес-сообщества. Как уверяют очевидцы, главным мотивом удаления журналистов он объяснил тем, что они будут «смущать участников дискуссии».

«Ведущий клуба потребовал присутствующую прессу удалиться из зала, — сообщил на своей странице в социальной сети блогер Юрий Черепанов, который пытался вести прямую трансляцию с заседания. — Зачем? Я так и не понял. Говорим о взаимодействии и в то же время удаляем прессу, а потом получаем негативные комментарии».

Особенно блогера возмутило, что ничего секретного на заседании клуба так и не было сказано. О том, что проблема миграции населения из Забайкальского края является одной из серьезных проблем территории, всем было известно давно. Согласно официальным данным Байкалкрайстата, только за январь-октябрь 2017 года в результате миграционного оттока численность населения Забайкалья сократилась на 6384 человека. В конце 2017 года доцентом читинского института Байкальского государственного университета Алексеем Янковым были обнародованы результаты опроса жителей Забайкалья, который показал, что 53,5 процента готовы сменить край на другое место жительства, а 10 процентов планируют сделать это в ближайший год.

Как стало позже известно, все эти тренды подтвердила руководитель Забайкалья Наталья Жданова, которая уточнила, что за прошлый год миграционный отток в крае составил 8 тысяч человек. «Проблема остается, — отметила губернатор. — Поэтому очень важно мыслить на перспективу. Совместными усилиями необходимо выработать эффективные меры, которые начнут менять ситуацию».

Выступавшая на дискуссионном клубе зампред краевого правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова также не сообщила ничего нового, подчеркнув, что с 1970 года выезд населения не компенсируется встречным потоком мигрантов из западной части страны. «Если тогда в регион прибыли 104 тысячи человек, то за 2017 год — 27 тысяч человек, — отметила зампред. — Вместе с тем в 1970 году выбыли 93 тысячи человек, а в 2017 году — 35 860 человек». При этом из числа уехавших более 60,8 процента были с высшим, неполным высшим и средним профессиональным образованием.

«Только к концу заседания люди разговорились, стали высказывать здравые идеи, но, к сожалению, время уже закончилось, — отметил блогер Юрий Черепанов — Все знают, что из Читы бегут, что что-то надо делать, но не такими закрытыми совещаниями».

Пятница, пришедшаяся на тринадцатое апреля, стала своего рода экзаменом для забайкальских властей, которые оказались под очень жестким огнем прессы из-за удаления журналистов. «То ли выступавшие заранее решили говорить про отток населения и туризм в крае матами, то ли раздеться при этом планировали — остается гадать, но журналистов застеснялись, — иронизировало издание Чита.Ру . — Позже заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова объяснила удаление созданием комфортных условий для экспертов. Может быть, массажистов вызывали для полной расслабленности».

«На мой взгляд, не было никаких причин прессу удалять, — заявил присутствовавший на дискуссии владелец «Художественного салона» в Чите Александр Леснянский. — Удаление СМИ с разговора об оттоке населения было стратегической ошибкой клуба».

Первыми от идеи удаления журналистов открестились организаторы мероприятия — корпорация развития Забайкальского края. О том, что никто не собирался удалять прессу со встречи, позже заявил министр экономического развития Сергей Новиченко , а Игорь Кунгуров, который собственно предложил журналистов покинуть помещение дискуссионного клуба, отметил, что был на мероприятии не как замгендиректора телекомпании, а как простой ведущий.

«Закрывать от прессы мероприятия — тревожный признак, всегда осложняющий информационный фон, — заявил «ФедералПресс» директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов . — Даже если ничего особенного в закрытом режиме не обсуждается, сам по себе факт удаления прессы создает впечатление, что дела идут худо, раз приходится скрываться от общественности».

Как подчеркнул политолог, в ситуации, когда на повестке стоят темы, не касающиеся вопросов безопасности, закрытых форматов лучше избегать. «Если же речь идет про и без того известные общественно-политические и социально-экономические тренды, замалчивание могут толковать как неспособность власти разбираться с проблемами, — отметил Андрей Кузнецов. — У властей Забайкальского края и без того не лучшие позиции с точки зрения эффективности информационной политики. Выдворение прессы с мероприятий — это верный путь к эскалации неконструктивный отношений с массмедиа, что будет в дальнейшем только усугублять информационный негатив вокруг задач, с которыми приходится работать краевым властям».

«Забайкалье объективно проигрывает как регион для переселения по сравнению с Дальним Востоком, — заявил «ФедералПресс» эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов . — По-хорошему Забайкалье надо включать в программы развития, разрабатываемые для дальневосточников».

Как полагает эксперт, нервозность забайкальских властей можно отчасти объяснить непростой внешнеполитической обстановкой. «Когда мы говорим о миграции в Забайкалье, то невольно думаем о Китае , — отметил Андрей Тихонов. — Учитывая, что Китай является одним из немногих союзников России, ситуация выглядит несколько пикантной. Хотя никакой „желтой угрозы“ в регионе, конечно, нет, но могут найтись желающие ее разжечь».

В то же время политологи солидарны в том, что ошибки в работе со средствами коммуникации становятся основными проблемами для регионов. «Это проблема не только Забайкалья, где, похоже, разучились работать с прессой, предпочитая все замалчивать, а множества субъектов, — заявил Илья Гращенков. — Учитывая, что отток населения — острая проблема для регионов СФО и ДФО, нужно максимально актуализировать диалог по данной проблеме, а не замалчивать ее, делая вид, что у нас „все хорошо“.

Фото правительства Забайкальского края