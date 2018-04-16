Ветеранам и отставникам не придется платить за дорогу в санаторий

Татьяна Викторовна, как я понял, данная норма в том числе принята по просьбам военных отставников.

Татьяна Шевцова : Совершенно верно. Напомню, что еще с советских времен они могли раз в год воспользоваться правом бесплатного проезда к месту лечения в военно-медицинской организации или ведомственном санатории. Но с 2005 года эта льгота была монетизирована. С тех пор отставник за свой счет приобретал дорогостоящие билеты, а после возвращения из отпуска или лечения военкомат компенсировал ему потраченные деньги.

Вместе с использованными билетами военный пенсионер должен был представить в бухгалтерию множество подтверждающих документов, что усложняло и затягивало процедуру компенсации. Теперь же отставнику достаточно получить бланки ВПД, которые затем следует обменять в воинской кассе на полноценные авиа— или железнодорожные билеты.

К тому же перевозочные документы могут значительно сэкономить средства военных пенсионеров, проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, предоставление ВПД не только экономически целесообразнее, но и значительно упрощает ведомственную бухгалтерскую отчетность.

Кто может рассчитывать на их получение?

Татьяна Шевцова: Офицеры с выслугой в 20 и более лет, уволенные с военной службы в связи с состоянием здоровья, сокращением или достижением предельного возраста службы. Если выслуга составляет 25 и более лет, то причина увольнения в расчет не берется. Эти две категории офицеров имеют право бесплатного проезда для лечения в военном госпитале и санаторно-курортной организации туда и обратно.

Бонус распространяется и на членов их семей — правда, в части, касающейся отдыха в здравницах. Естественно, что правом бесплатного проезда можно воспользоваться только один раз в год.

А на бывших прапорщиков и мичманов эта льгота распространяется?

Татьяна Шевцова: Да, но только на тех, кто уволился из армии с более чем 20-летней выслугой в связи с состоянием здоровья, сокращением или достижением предельного возраста.

Также правом бесплатного проезда к месту санаторно-курортного лечения (в обе стороны один раз в год) могут воспользоваться члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, родители, достигшие пенсионного возраста и родители-инвалиды старших и высших офицеров, погибших или умерших после увольнения с военной службы.

Как и где можно будет получить такие документы?

Татьяна Шевцова: За ними необходимо обратиться в военный комиссариат по месту пенсионного (воинского) учета или по месту проживания. Туда же необходимо представить подтверждающие право на льготу документы — заявление, ксерокопии паспортов, заключение военно-врачебной комиссии о необходимости лечения, документ о получении или приобретении путевки в санаторий и другие.

Билеты на какие виды транспорта выдадут в обмен на воинские перевозочные документы? К примеру, может отставник полететь в санаторий бизнес-классом?

Татьяна Шевцова: Может, если он закончил службу в генеральском или адмиральском звании. Кроме того, эта категория военных пенсионеров имеет право путешествовать в двухместных купе класса «СВ». Старшие офицеры могут рассчитывать на четырехместное купе второго класса обслуживания в железнодорожном транспорте и экономкласс при авиационном перелете.

Что же касается вида транспорта, то тут ограничений практически нет. Попадающим под приказ министра обороны № 815 отставникам в обмен на воинские перевозочные документы выдадут билеты не только на поезд или самолет, но и другие виды транспорта, в том числе водный.