Ещё
Делегация из Казанского федерального университета посетила медцентр в Щукине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Делегация из Казанского федерального университета посетила медцентр в Щукине 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Федеральный медицинский биофизический центр (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна в Щукине посетила делегация специалистов из Казанского федерального университета во главе с Аделем Вафиным — руководителем Центра инновационного развития Республики Татарстан.
— В настоящее время на базе Казанского федерального университета создается новый высокотехнологичный медицинский центр «Университетская клиника». Идея создания клиники, позволяющей пациентам получить высочайший уровень медицинского обслуживания, а врачам использовать в своей практике самые современные диагностические методы и эффективные схемы лечения, была поддержана руководством Республики Татарстан. Специалисты Казанского федерального университета обратились в наш центр с просьбой познакомить их с лучшими практиками в сфере хирургии и трансплантологии, биомедицинских технологий, урологии и андрологии, — сообщили в пресс-службе ФМБЦ имени Бурназяна.
В ходе обсуждения были намечены основные этапы дальнейшего сотрудничества университета и медцентра. (ео)
Управа района Щукино: последние новости
Вокалист из Щукина стал лауреатом международного конкурса «Орфей» Центр «Мои документы» в Щукине предлагает выбрать удобное время для оформления документов Глава управы района Щукино встретится с жителями в школе на Авиационной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии257
Трамп предъявил России новое обвинение361
Ответ США признали губительным для россиян167
МИД предупредил россиян об угрозе34
Кремль призвал россиян не играть в прятки523
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение