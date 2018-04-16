Делегация из Казанского федерального университета посетила медцентр в Щукине

Федеральный медицинский биофизический центр (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна в Щукине посетила делегация специалистов из Казанского федерального университета во главе с Аделем Вафиным — руководителем Центра инновационного развития Республики Татарстан

— В настоящее время на базе Казанского федерального университета создается новый высокотехнологичный медицинский центр «Университетская клиника». Идея создания клиники, позволяющей пациентам получить высочайший уровень медицинского обслуживания, а врачам использовать в своей практике самые современные диагностические методы и эффективные схемы лечения, была поддержана руководством Республики Татарстан. Специалисты Казанского федерального университета обратились в наш центр с просьбой познакомить их с лучшими практиками в сфере хирургии и трансплантологии, биомедицинских технологий, урологии и андрологии, — сообщили в пресс-службе ФМБЦ имени Бурназяна.

В ходе обсуждения были намечены основные этапы дальнейшего сотрудничества университета и медцентра. (ео)