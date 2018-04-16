Власти Ижевска отчитались об устранении 90% аварийных дефектов на дорогах

Ижевск. Удмуртия . Власти Ижевска отчитались об устранении 90% аварийных дефектов на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Устраненные дефекты составляют 90 процентов от всех выявленных. Это ямы глубже 5 сантиметров. В мае подрядные организации займутся проливкой швов на дорожном покрытии», — сообщил руководитель городской Службы благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Сырбов.

Так, за прошлую неделю устранили аварийные дефекты мелкозернистым асфальтом на площади 486 кв. м, литым асфальтом — 1975, 5 кв. м, холодным асфальтом — 137 кв. м, также для устранения дефектов используются инертные материалы.