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Власти Ижевска отчитались об устранении 90% аварийных дефектов на дорогах
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Власти Ижевска отчитались об устранении 90% аварийных дефектов на дорогах 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска отчитались об устранении 90% аварийных дефектов на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Устраненные дефекты составляют 90 процентов от всех выявленных. Это ямы глубже 5 сантиметров. В мае подрядные организации займутся проливкой швов на дорожном покрытии», — сообщил руководитель городской Службы благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Сырбов.
Так, за прошлую неделю устранили аварийные дефекты мелкозернистым асфальтом на площади 486 кв. м, литым асфальтом — 1975, 5 кв. м, холодным асфальтом — 137 кв. м, также для устранения дефектов используются инертные материалы.
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